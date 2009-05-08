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Yaşam

İTO, Şırnak’lı öğrencileri İstanbul'da ağırladı

08 Mayıs 2009 17:46

İstanbul Ticaret Odası (İTO), GAP kapsamındaki 9 ilde uygulanan Sosyal Destek Programının "Geziyorum-Öğreniyorum Projesi" kapsamında, Şırnaklı ilköğretim öğrencilerini İstanbul'da ağırladı.

İTO'dan yapılan yazılı açıklamada, Beytüşşebab Kaymakamlığının maddi imkanları yetersiz başarılı öğrencilerin, bir sosyal proje olarak İstanbul'u gezip görmeleri amacıyla hazırladığı geziye 50 öğrencinin katıldığı kaydedildi.

Beş gün boyunca İTO'nun konuğu olarak İstanbul'da bulunan öğrenciler, Fenerbahçe Spor Kulübü, Deniz Harp Okulu, Topkapı Sarayı ve Miniaturk gibi mekanları gezdi.

Öğrenciler, gezinin son gününde İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş'ı ziyaret etti.

Yalçıntaş, İTO'nun, sosyal sorumluluk projelerini, ekonomik çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü belirterek, bu kapsamda gerek okul yapımı ve donatımı, gerekse burs destekleriyle ülke eğitimine destek verdiklerine işaret etti.

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