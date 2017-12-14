İTO Meclisi İbrahim Çağlar'ı dualarla andı

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Ticaret Odası(İTO) meclisi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden İTO yönetim kurulu başkanı Çağlar\'ı anmak üzere toplandı.

\"İBRAHİM BAŞKANLA ANILAR\' ADIYLA BİR ANI KİTABI HAZIRLAYACAĞIZ\"

İTO Meclis başkanı Şekip Avdagiç anma toplantısındaki konuşmasında, \"Kısa yaşamında büyük adımlar attı. Başarılı bir iş adamıydı. 17 yaşında ilk şirketini kurdu, işlerini emek emek, adım adım inşa etmişti. Dedesinden babasından devraldığı bayrağı ileri taşıyan hayırlı bir evlattı. Ailesine düşkün bir eş bir babaydı. Yakın bir zaman önce torun sahibi de oldu. İnşallah en kısa zamanda sizlerin katılımıyla da \'İbrahim Başkanla Anılar\' adıyla bir anı kitabı hazırlayacağız\" dedi.

Konuşmaların ardından Çağlar\'ın için Kur\'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Meclis üyeleri, salon girişine konulan anı defterine duygularını yazdı. Çağlar\'ın oturduğu masaya kırmızı karanfillerle kaplı fotoğrafı konuldu.

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