İTO'dan yabancılara rehber: İşçi maliyeti Türkiye’de 5,6, Almanya'da ise 47,2 dolar!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), hazırladığı İstanbul’da Mülk Edinme Rehberi'nde yabancı yatırımcılara çağrıda bulundu. Türkiye’deki işgücünün nitelikli ama ucuz işgücü olduğunu “İmalatta saatlik işçi maliyeti Türkiye’de 5,6 Amerikan dolarıyken, Almanya’da bu maliyet 47,2 Amerikan dolarıdır” diye açıkladı.

İTO iş gücü ucuzluğunu şöyle açıkladı:

“Türkiye 10 puan üzerinden 7,35 puan ile ‘nitelikli mühendis bulunabilirilğinde Polonya, Romana, Çekya gibi ülkeleri geride bırakmıştır. ‘İmalatta saatlik işçi maliyeti’ Türkiye’de 5,6 Amerikan dolarıyken, Almanya’da bu maliyet 47,2 Amerikan dolarıdır.”

Yurt dışı alıcılarına özel KDV'siz satın alma fırsatı

İTO yabancıların İstanbul’dan konut alması durumunda Türk vatandaşı da olabileceğini kaydederken, yabancılardan alınan verginin ucuz olduğunu da “Türkiye’de yurt dışı alıcılara özel olarak KDV’siz gayrimenkul satın alma fırsatı sunulmaktadır” diyerek anlattı.

Rehberde “Doğru bilinen yanlışlar” diye bir bölüm oluşturuldu. Rehbere göre yabancılar aldıkları mülklerin kendileri ölünce devlete kalmasından çekinirken, “Nüfusun çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede yabancı olarak yaşam tarzıma devam edebilir miyim emin değilim” endişesi yaşıyor.