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İTO BAŞKANLIĞI'NA  ŞEKİB AVDAGİÇ SEÇİLDİ

  *Şekib Avdagiç, 400 bin üyesi olan İstanbul Ticaret Odası'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu

14 Nisan 2018 22:56

 

*Şekib Avdagiç, 400 bin üyesi olan İstanbul Ticaret Odası\'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Haber: Enver ALAS -İSTANBUL,DHA
İstanbul\'daki 81 Meslek Grubu\'nu temsil eden 261 İTO Meclis Üyesi, yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini seçti. Seçime tek listeyle giren Şekib Avdagiç başkan seçildi.
İTO\'nun 81 ayrı mesleğe mensup 261 Meclis Üyesi, yeni Yönetim Kurulu\'nu seçmek üzere bugün Eminönü Merkez Binası\'nda bir araya geldi. Tek listeyle girilen seçimde Şekib Avdagiç, İTO\'nun 24\'üncü Yönetim Kurulu Başkanı oldu.
Avdagiç başkanlığındaki İTO\'nun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç, İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun.

YENİ BAŞKAN ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ
Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra meclis üyelerine hitaben teşekkür konuşması yapan Şekib Avdagiç, \"Önümüzde yepyeni bir yol uzanıyor. 400 bin üyemizin gücüne güç katacak projelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın liderliğinde Türkiye\'nin aydınlık yarınları için güçlü bir teminat olacaktır. Büyümede anahtar rol oynayacak, nokta atışı projelerimiz hazır. Kaybedecek bir saatimiz bile yok\" dedi.
Avdagiç, büyük bir mutabakatla adaylık sürecine tam destek veren başta İstanbul Ticaret Odası üyeleri olmak üzere tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve sektör temsicilerine ayrı ayrı teşekkür etti. Avdagiç, \"Pek çok arkadaşımız bu noktada bizlerle birlikte oldu, destek verdi, elini taşın altına koydu. Hepsine bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum\" dedi. 
 
 


 

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