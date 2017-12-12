T24 LogoT24 Logo
Gündem

İTO BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün sabaha karşı hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde

12 Aralık 2017 18:00

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün sabaha karşı hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Çağlar burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Aile Kabristanı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü
--------------------------
-Cenaze törenine gelenler
-Camiden detay
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Gülseli KENARLIKamera Güven USTADHA GeçirdiğiTicaret OdasıBaşkanıMarmaraFakültesi CamiiSahrayıcedit Aile KabristanıGörüntü Dökümü Cenaze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24