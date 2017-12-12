İTO BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün sabaha karşı hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Çağlar burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Aile Kabristanı\'nda toprağa verilecek.
Görüntü Dökümü
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-Cenaze törenine gelenler
-Camiden detay
-Genel ve detaylar