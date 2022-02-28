İTO Başkanı Avdagiç: Yıllık geliri 1 trilyon dolara ulaşacak metaverse dünyasına katılmanın tam zamanı

Dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarları arasında yer alan MWC 2022, İspanya’nın Barcelona kentinde Fira Gran Via Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Fuarda konuşan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Şekib Avdagiç Türk şirketlerinin metaverse stratejisini belirlemesi gerektiğine vurgu yaparak "JP Morgan’ın öngörüsüne göre yıllık geliri 1 trilyon dolara ulaşacak metaverse dünyasına katılmanın tam zamanı" dedi.

155 ülkeden bin 500 şirketin stant açtığı fuarda aralarında Türkiye’nin de olduğu 37 ülkenin pavilyonları bulunuyor. Fuarda İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) organize ettiği 5’inci salondaki Türkiye milli katılım alanında 22 şirket ve kuruluş, diğer salonlarda ise 8 Türk şirketi tanıtım gerçekleştiriyor. Fuarın 5 teması ise CloudNet, 5G, Her Şeyin İnterneti (IoT), Fintech, teknolojinin ufku ve ileri yapay zeka (AI) olarak tespit edildi.

Fuara şirketler adına katılan 2 bin kişinin yarısı şirketlerde direktör ya da üzeri pozisyonda görev yapıyor. Mobil ekosistemde karar vericilerin buluştuğu bir arena olan MWC Barcelona’ya giriş bileti fiyatları 768 eurodan başlıyor. En pahalı VIP biletin fiyatı ise 4 bin 614 euro olarak belirlendi.

Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından bu yıl 35’inci kez düzenlenen fuar, 3 Mart’a kadar açık kalacak. MWC’nin bu yıl katılımcı sayısında salgına rağmen 2019'da 109 bin olan ziyaretçi sayısını yakalaması bekleniyor. 2020 yılında salgın sebebiyle iptal edilen fuarı, 2021 yılında fiziki olarak 20 bin kişi ziyaret etmişti.

“Türkiye bağlantı endüstrisinde önemli mesafe kaydetti”

Fuarda konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, MWC Barcelona’nın, mobil çözümler arayan tüm endüstriler için çok önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Türkiye'nin son yıllarda giderek öne çıkan bağlantı endüstrisinde çok önemli mesafeler kaydettiğine dikkat çeken Avdagiç, “MWC 2022’ye küresel mobil operatörler, donanım üreticileri, teknoloji sağlayıcıları, satıcılar ve içerik sahipleri katılıyor. Burada Türk mobil ve teknoloji endüstrisinde önemli bir ağ oluşturma fırsatı var. Bu fırsatı firmalarımızın en iyi şekilde değerlendireceğine güvenimiz tam.” ifadelerini kullandı.

“Türk şirketleri, metaverse stratejisini belirlemeli”

Firmaları yeni büyük teknoloji platformu metaversede yer almaya çağıran Avdagiç, bugün metaverse evreninde Decentraland, The Sandbox, Somnium Space, Cryptovoxels gibi birçok örnek sanal dünyanın olduğunu aktardı. Avdagiç, şunları söyledi:

“Metaverse dünyalarına PC ile ya da sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) platformlarıyla erişmek mümkün. Bunların yanına mobil uygulamalar da yakında eklenecek. Bu dünyaların ödeme altyapısı da geleneksel ödemelere değil, kripto cüzdanlara dayalı olacak. Türkiye'de de şirketlerimiz ‘benim metaverse stratejim ne’ diye kendilerine sormalılar. Metaverse'de ne yapmam gerekiyor diye araştırmalılar. Yatırım Bankası JP Morgan’ın öngörüsüne göre yıllık geliri 1 trilyon dolara ulaşacak metaverse dünyasına katılmanın tam zamanı. Uzmanlara göre metaverse fiziki aktivite üzerinde yıkıcı etkiler bırakabilecek. Örneğin, gayrimenkul tanıtımı, otomobil test sürüşleri ve eğitim bu alana doğru kayacaktır.”

“Geleceğin dünyasını 5G belirleyecek”

Türkiye’nin 2023 yılında 5G teknolojisini kullanmaya başlayacağına işaret eden Şekib Avdagiç, “5G teknolojisine yerli ve milli imkanlarla geçmeye emin adımlarla ilerliyoruz. Mobil ekosistem, artık Türk firmalarının kalp atışları demek. Türkiye'yi 5G ile birlikte devasa bir ‘IoT’, yani her şeyin interneti çağı bekliyor. Cihazlar, makinalar uzaktan erişimle kullanılabilecek, sanal gerçeklikte HD görüntü imkanı gelecek. Makinalar arası iletişimi (M2M), öğrenen makinalar, otonom sistemler, yapay zeka hayatımızın merkezinde yer alacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle IoT’un dünyayı yeniden keşfetmemize sebep olacağını belirten Avdagiç, “IoT, teknoloji ve insanlar arasında bağlantıyı sağladı. Evlerimiz, ofislerimiz, şehrimiz, fabrikalarımız ve halka açık alanlar bütünüyle değişiyor. Tüm sektörlerde köklü değişimler bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

2025 yılına kadar internet ağının dünya nüfusunun 3'te birini kapsayacağının altını çizen Avdagiç, “Interoperability’yi, sanıyorum ‘birlikte çalışabilirlik' diye çevirebiliriz. Bu konu 5G dünyasının kalbinde yer alıyor. 5G, sağlık-bakım, otomotiv, havacılık ve imalat endüstrileri için daha önce olmayan birçok kullanım alanı açacak. Geleceğin dünyasının neye benzeyeceğini 5G belirleyecek.” dedi.

“Robotların çağı başlıyor”

Fuarda 6G temalı toplantıların da dikkat çektiğini kaydeden İTO Başkanı Avdagiç, Çin’in 5G mobil iletişim teknolojisinden 100 kat daha hızlı olacak 6G'yi, 2030 yılında kullanmaya başlayacağını açıkladığını hatırlattı. Avdagiç, bir diğer konunun da yapay zeka olduğunu belirterek, “2025'e kadar 250 milyar dolarlık bir global yatırım hacminden söz ediyoruz. Big data, otomasyon, holografik varolmayı içeren robotik sistemler, kuantum bilgisayarları ve robotların çağı başlıyor." diye konuştu.

“Hedef, tüm teknoparklar arasında ilk 3’e girmek”

İTO’nun kurucusu olduğu Teknopark İstanbul ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin de fuarda yer aldığını belirten Şekip Avdagiç, şu bilgileri verdi:

"Halihazırda 2 bin 447 projenin yürütüldüğü Teknopark İstanbul, milli ve yerli teknolojinin ana üssü haline geldi. MİLGEM Korvet, Altay Tankı, Anka İHA, LHD Amfibi Hücum Gemisi, Oruç Reis gibi savunma sanayisinin önde gelen Ar-Ge projeleri Teknopark İstanbul’da geliştirildi. Gelişmekte olan teknoparklar arasında 1’inci, tüm teknoparklar arasında ise 6’ncı sıraya yükseldi. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılı için hedefimiz ise ilk 3’e girmek. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz de gerçek anlamıyla bir atılım dönemi yaşadı. BTM olarak bugüne kadar 5 binden fazla girişimciye destek verdik. 2022’de 1.328 yeni girişimci ile yatırım rakamlarımızı katlamayı hedefliyoruz. 2022’de BTM girişimcilerimizin toplamda 1 milyar lirayı aşan bir tutarda yatırım değerlemesine ulaşmasını hedefliyoruz. Faaliyetlerimizle İstanbul’daki bütün startupları potansiyel yatırımcıların odağına alacağız. Böylece bu girişimleri önce sanayiye, sonra ticarete, ardından da topluma kazandıracağız." (AA)