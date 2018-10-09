İTK: Mücadele Programı enflasyonda gerilemeye yol açacak

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği (İTK) Başkanı İlker Önel, Enflasyonla Mücadele Programı’nı desteklediklerini belirterek kısa vadede enflasyon rakamlarında ciddi oranda gerilemeye yol açacağını dile getirdi.

Önel, yaptığı açıklamada, \"İstanbul Tüccarlar Kulübü olarak üye iş yerlerimiz ve paydaşlarımızla programa biz de destek veriyoruz. Son üç aylık süreçte özellikle bazı temel kalemlerdeki indirimle birlikte fiyatların piyasaya olumlu yansıması sonucu enflasyon rakamlarında ciddi oranda gerileme, bununla birlikte tüketici beklentisinde pozitif yönlü ivme kazanılacaktır” dedi. (Fotoğraflı)