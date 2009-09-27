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Kültür-Sanat

'İtiraz edenler hesap verecek'

Ertuğrul Günay, İstanbul'un sahnesiz kalmayacağını belirterek, 60 milyon TL'lik ihaleye itiraz edenlerin hesap vereceklerini söyledi.

27 Eylül 2009 03:00

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İstanbul'un sahnesiz kalmayacağını belirterek, 60 milyon TL'lik ihaleye itiraz edenlerin hesap vereceklerini söyledi.

Kabalcı Kitabevi Bakırköy Şubesi'nin açılışında konuşan Günay, Türkiye'nin yayın yaşamında özel bir yeri olan Kabalcı Kitabevi'nin yeni merkezinin açılışının sevincini paylaştıklarını dile getirdi.

Açılışta bir konuşma yapan Bakan Günay, "AKM'nin çatısındaki bale prova salonu lokanta oluyor", "Taksim'den gelip geçen gençlerin buluşacağı bir mekana dönüşüyor" diye itirazların olduğunu hatırlatarak, "60 milyon TL'lik ihale yapmıştık. Durdu. İtiraz eden arkadaşlar hesabını verecekler" dedi.

Haliç'te inşa edilen Sütlüce Kongre Merkezi'nde de güzel bir sahnenin yer aldığını ifade eden Günay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lütfü Kırdar'ın devamında 3 bin kişilik salonlar yaptık. Onlar ortaya çıkacak. Ayazağa'ya bu sene kazma vuruyoruz. 30-40 milyon euro'luk yatırımcı bulduk. İstanbul sahnesiz kalmayacak ama bunca emek verildikten sonra AKM'nin sudan bazı itirazlarla böyle durumda bulunmasından ötürü çok üzgünüm. Şu andan sonra bizim yapacağımız fazla bir şey yok. Yargı ve itiraz eden arkadaşlar, tarih önünde umarım açıklamasını yapacaklar."

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