İtirafçı yarbay: Darbe talimatının Gülen'den geldiği söylendi

İtirafçı olduğu iddia edilen Jandarma Yarbay F.E., 15 Temmuz darbe girişiminden 3 gün önce 12 Temmuz’da Tandoğan’daki ofiste FETÖ’nün askeriye imamı Osman ve onun üstü Hakan kod isimli şahısla buluştuğunu anlatarak, “Hakan, 15 Temmuz gece 03.00’te askeriyenin yönetime el koyacağını, talimatın büyüğümüz Fethullah Gülen’den geldiğini" söyledi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Yarbay F.E.'nin ifadesinden bazı bölümler şöyle:

ASKERİYENİN İMAMI: 2011’de Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Astsubay Tayin Şube Müdürlüğü’ne atandım. Askeriyenin Cemaat imamı olduğunu düşündüğüm Osman kod ismini kullanan matematik öğretmeni, açık adresini bilmediğim şahıs ile 2-3 haftada bir görüşmelerimiz olurdu.

ABİ LİSTE GETİRİRDİ: Atama dönemine yakın zamanlarda atanacak personel ile ilgili 30-40 kişilik liste getirirdi. 2013’ten sonraki atamalarda etkin olmaya başladım. 17-25 Aralık sürecinden sonra Osman ile görüşmelerimiz azaldı. 2015’in temmuz ayında Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na atandım. Osman ile görüşmelerim devam etti. İstediklerinde verebildiğim kadar himmet veriyordum. 1994 yılından itibaren Cemaat içerisinde Fatih ve Halit kod ismini kullandım. Görüşmelerde telefon kullanılmaz, her görüşmede bir sonraki görüşmenin tarihi ve saati belirlenir.

TSK EL KOYACAK: Darbe teşebbüsünden 12 Temmuz 2016 Salı günü haberim oldu. Akşam askeriye imamı olan Osman ve onun üstü kod ismi Hakan olan şahısla Tandoğan’da bulunan bir tıp merkezinin yakınındaki bir binadaki ofiste görüştüm. Hakan, yakın zamanda askeriye içerisindeki Cemaat mensuplarına yönelik büyük bir operasyon yapılacağını, bunu engellemek için 15 Temmuz 2016’da gece saat 03.00 sularında askeriyenin yönetime el koyacağını, talimatın, büyüğümüz Fethullah Gülen Hocaefendi’den geldiğini, destek amacıyla Batı illerinden birkaç tane tugayın Ankara’ya geleceğini söyledi. Harekâtın ilk önce Genelkurmay Karargâhı’nın ele geçirilmesi ile başlayacağını, ardından bütün karargâhların ele geçirileceğini ve illerde sıkıyönetim komutanlıklarının kurulacağını söyledi.

NİZAMİYEYİ KORUMA GÖREVİ: Benim de Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı’nda 1 No’lu nizamiyenin emniyetini sağlayacağımı söyledi.

SELA OKUNUNCA: 15 Temmuz 2016 günü saat 21.00-21.30 sularında komutanlığa kendi özel aracımla gittim. Özkan Albay bana faaliyetin erkene alındığını, hemen 30 teğmenle birlikte nizamiyeye gitmemi söyledi. Hazır olan 10 teğmen ile birlikte 1 No’lu nizamiyeye geçerek tedbir aldık. Saat 02.00 sularında camilerden sela okunmaya başlayınca bu faaliyetin başarısız olduğunu düşünmeye başladım.