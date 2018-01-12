T24 LogoT24 Logo
Gündem

İtirafçı Üsteğmen: Gülen'i ABD'de ziyaret için 100 dolar himmet ödedim

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, itirafçı olan Üsteğmen N

12 Ocak 2018 15:19

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, itirafçı olan Üsteğmen N.A., 2011 yılında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) elebaşı Fethullah Gülen\'i ABD\'de ziyaret etmek için \'mahrem abi\'lere 100 dolar himmet parası ödediğini söyledi.
Donanma Komutanlığı\'nda görevli Üsteğmen N.A., hakkında açılan bir dosya olmamasına rağmen FETÖ/PDY ile bağlantısının olduğunu belirterek, dün emniyete gelerek itirafçı oldu. N.A. ifadesinde, terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen\'i ziyaret etmek için örgüt içerisindeki abilere 100 dolar para ödediğini belirterek, \"2011 yılında Amerika\'ya gittim. Staj dönemiydi. Oradayken Pensilvanya\'da bulunan Fethullah Gülen\'i ziyarete gittim. Gitmek için mahrem abilerle iletişime geçtim. Görüşebilmek için 100 dolar himmet parası aldılar. Bu parayı vermeyenin görüşmesine izin verilmiyormuş. Ben Fethullah Gülen ile görüştüm\" dedi.
GÜLEN\'DEN \'GÖZALTILARA DEVAM EDİN\' TALİMATI
Gülen\'in evinde yaşadıklarını anlatan N.A., \"Bu zamanlar Ergenekon operasyonlarının yoğun olduğu zamanlardı. Fethullah Gülen\'in evindeyken 2 kişinin konuşmasına şahit oldum. Türkiye\'de gözaltıların arttığını ve Fethullah Gülen\'e, Ramazan ayı dolayısıyla gözaltılara ara verilmemesi gerektiğini söylediğini anlatıyordu. Fethulah Gülen\'in, \'Onlar zaten oruç tutmuyor\' diyerek gözaltılara devam edilmesini söylediğini anlatıyordu\" diye konuştu.
\'AK PARTİ KAYBETSİN DİYE DUALAR DAĞITTI\'
N.A., seçim süreçlerinde örgütün tutumu ile ilgili olarak ise şu ifadeyi verdi:
\"17-25 Aralık sürecinin ardından seçimler gelmişti. Fethullah Gülen seçimler için dua dağıttı. Ak Parti hükümeti kaybetsin diye dualar dağıtılıyordu. \'Bu duaları okuyun seçimi kaybedecekler, dualarımız tutacak\' diyordu. Ak Parti seçimi kazanınca Fethullah Gülen, \'Cemaatin içindeki ikiyüzlüler yüzünden dualar kabul olmadı. Bu ikiyüzlüler gidince dualarımız kabul olacak\' dedi. Örgüt içerisindeki mahrem abiler, Ak Parti hükümeti için \'Yahudi gibi yastık altında para biriktiriyorlar. Bunlara oy vermeyin\' gibi konuşmalar yapıyordu\"
\'ALKOL ALIN, NAMAZI GÖZÜNÜZLE KILIN, ABDEST ALMAYIN\'
Yine dün emniyete gelerek itirafçı olan Astsubay B.A. ise ifadelerinde, örgüt abilerinin alkol kullanmalarını istediklerini söyleyerek, \"Bir akşam resepsiyona katıldım. Örgüt abisini arayarak alkol alacağımı söyleyerek izin aldım. Örgüt abileri bize, \'Namaz kılmayın, abdest almayın, namazı gözünüzle kılın, kendinizi belli etmeyin diyorlardı\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANİZMİT Kocaeli DHA KOCAELİFetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYFethullah Gülen ABDDonanma KomutanlığıFETÖPDYFethullah GülenAmerikaStajOradayken PensilvanyaGitmekGörüşebilmekBuBen Fethullah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24