İtirafçı Üsteğmen: Gülen'i ABD'de ziyaret için 100 dolar himmet ödedim

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, itirafçı olan Üsteğmen N.A., 2011 yılında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) elebaşı Fethullah Gülen\'i ABD\'de ziyaret etmek için \'mahrem abi\'lere 100 dolar himmet parası ödediğini söyledi.

Donanma Komutanlığı\'nda görevli Üsteğmen N.A., hakkında açılan bir dosya olmamasına rağmen FETÖ/PDY ile bağlantısının olduğunu belirterek, dün emniyete gelerek itirafçı oldu. N.A. ifadesinde, terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen\'i ziyaret etmek için örgüt içerisindeki abilere 100 dolar para ödediğini belirterek, \"2011 yılında Amerika\'ya gittim. Staj dönemiydi. Oradayken Pensilvanya\'da bulunan Fethullah Gülen\'i ziyarete gittim. Gitmek için mahrem abilerle iletişime geçtim. Görüşebilmek için 100 dolar himmet parası aldılar. Bu parayı vermeyenin görüşmesine izin verilmiyormuş. Ben Fethullah Gülen ile görüştüm\" dedi.

GÜLEN\'DEN \'GÖZALTILARA DEVAM EDİN\' TALİMATI

Gülen\'in evinde yaşadıklarını anlatan N.A., \"Bu zamanlar Ergenekon operasyonlarının yoğun olduğu zamanlardı. Fethullah Gülen\'in evindeyken 2 kişinin konuşmasına şahit oldum. Türkiye\'de gözaltıların arttığını ve Fethullah Gülen\'e, Ramazan ayı dolayısıyla gözaltılara ara verilmemesi gerektiğini söylediğini anlatıyordu. Fethulah Gülen\'in, \'Onlar zaten oruç tutmuyor\' diyerek gözaltılara devam edilmesini söylediğini anlatıyordu\" diye konuştu.

\'AK PARTİ KAYBETSİN DİYE DUALAR DAĞITTI\'

N.A., seçim süreçlerinde örgütün tutumu ile ilgili olarak ise şu ifadeyi verdi:

\"17-25 Aralık sürecinin ardından seçimler gelmişti. Fethullah Gülen seçimler için dua dağıttı. Ak Parti hükümeti kaybetsin diye dualar dağıtılıyordu. \'Bu duaları okuyun seçimi kaybedecekler, dualarımız tutacak\' diyordu. Ak Parti seçimi kazanınca Fethullah Gülen, \'Cemaatin içindeki ikiyüzlüler yüzünden dualar kabul olmadı. Bu ikiyüzlüler gidince dualarımız kabul olacak\' dedi. Örgüt içerisindeki mahrem abiler, Ak Parti hükümeti için \'Yahudi gibi yastık altında para biriktiriyorlar. Bunlara oy vermeyin\' gibi konuşmalar yapıyordu\"

\'ALKOL ALIN, NAMAZI GÖZÜNÜZLE KILIN, ABDEST ALMAYIN\'

Yine dün emniyete gelerek itirafçı olan Astsubay B.A. ise ifadelerinde, örgüt abilerinin alkol kullanmalarını istediklerini söyleyerek, \"Bir akşam resepsiyona katıldım. Örgüt abisini arayarak alkol alacağımı söyleyerek izin aldım. Örgüt abileri bize, \'Namaz kılmayın, abdest almayın, namazı gözünüzle kılın, kendinizi belli etmeyin diyorlardı\" dedi.