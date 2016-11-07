İtirafçı polis amiri: Darbe hazırlığı 2 ay önceden telefona geldi; "15 Temmuz'da askere yardımcı olun" dediler

'FETÖ' üyesi olduğu iddia edilen Komiser Yardımcısı Çağlar Aydın, darbe gecesi telefonuna "askerlere yardımcı olun, zorluk çıkarmayın" diye mesaj geldiğini itiraf etti. 16 Temmuz'da gözaltına alınan Aydın daha sonra çıkarıldığı 10. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Aydın'ın ifadesine göre telefonuna yüklenen programın 'FETÖ'cülerin kullandığı belirtilen ByLock olduğu anlaşılıyor.

"Programı 2015'te yüklediler"

Sözcü gazetesinden Can Özçelik'in haberine göre, 'FETÖ'cü komiser yardımcısının çarpıcı ifadeleri şöyle:

“Geçen yıl ramazan ayında bir iftar yemeğine gittim. Telefonuma gizli bir program yüklediler. Ama telefonu senden alıyorlar. Kendileri yüklüyor programı. Ara kablo takıyor, USB'li o yüklüyor. ‘Buradan biz sohbet edeceğiz' dediler.

"Atılan numarayı görmüyorsunuz yani mesajı kimin attığını görmüyorsunuz. Kime gittiğini bilmiyorsunuz. İsim yerinde böyle şifreli rakamlar harfler var. Programın yeni sürümü için bana oradan yazıldı. Beni bu Anadolu Yakası'ndan sorumlu abisi eczanesine götürdü. Orada tekrar sürümü güncellediler ve telefonumu geri verdiler. Herkes o kişiye abi diyordu. Komiserlerden sorumlu abi. Eczacı Habip E. sürekli ‘Bugün şu ayet ve hadis okunsun, Fuat Avni ne yazdı görüyor musunuz, kolumuz nasıl uzun' diye yazıyordu.”

"Asker ve MİT hazırlık yapıyor"

“2 ay önce asker ve MİT'in bir çalışma içinde olduğunu yazmıştı. Ben, asker ve MİT'in bize karşı yani Fetullahçılarla alakalı bir çalışması olduğunu zannetmiştim. Kısa süre sonra harekete geçileceğini yazmıştı. MİT'in wikileaks tarzı internete bilgi sızdıracağını yazmışlardı. Biz de oraya mesaj gönderebiliyorduk ama kimin ‘tamam' yazdığını bilemiyorsunuz. Orada 5-6 tane rakamlar var. Biri yazıyor sanki sana yazmış gibi ama başkaları da tamam diyor. O gece sabaha karşı askerlere yardımcı olun, zorluk çıkarmayın diye mesaj gelmiş. Ben onu görünce fıttırdım.”