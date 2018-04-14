İtirafçı oldu, Gülen imzalı saatlerin yerini söyledi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yapılan operasyonlar sırasında yakalanacağını anlayınca polise teslim olan Hukuk Fakültesi öğrencisi ve örgütün \'sözde\' üst düzey askeri imamı H.K. (26), elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatlerin gömülü olduğu yeri söyleyip, itirafçı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonlarda, dosyada adı geçen askeri öğrencilerden sorumlu olduğu öne sürülen örgütün \'sözde\' üst düzey imamlarından olan H.K.\'nin izine ulaştı. Yakalanacağını anlayan Hukuk Fakültesi öğrencisi H.K. ise teslim olup itirafçı olmak isteğini söyledi. H.K., polise örgütün içerisindeki yapılanmayı anlatıp, Toros Dağları\'nda toprağa gömdükleri örgüt elebaşı Fetullah Gülen imzalı saatler olduğunu söyledi. Ekipler, gösterilen bölgeye giderek poşetleri içine sarılı hard disk ve saatleri buldu. Ele geçirilen 4 saatte F.Gülen yazdığı belirlenirken H.K. sorgusunda, örgütün tekrar toparlanacağına inancının kalmadığını, bu yüzden gelip teslim olduğunu söyledi. H.K.\'nin verdiği bilgilerle örgütün Adana\'daki gaybubet evi saptandı ve \'sözde\' üst düzey askeri imam olan \'Bahçevan\' kod adlı Kamuran E. ile H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G. gözaltına alındı.

Toprağa gömülü halde ele geçirilen saatlerin birinin ise gaybubet evinde yakalanan \'Bahçevan\' kod adlı Kamuran E.\'ye ait olduğunu belirlendi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Kamuran E.\'nin ise H.K.\'ye, \'Sakın konuşma, bugünler gelip geçecek. Bu devir değiştiğinde bu saatleri tekrar kullanacağız\' dediği tespit edildi. İtirafçı olan H.K. serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.



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