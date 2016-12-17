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15 Temmuz Darbe Girişimi

İtirafçı olan eski HSYK Başkanı Okur ifade verdi

Okur, 'FETÖ' soruşturmalarını yürüten iki cumhuriyet savcısına gün boyu ifade verdikten sonra tekrar cezaevine götürüldü

17 Aralık 2016 02:07

'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve savcılığa dilekçe göndererek "Örgütün çözülmesine katkı sağlayacak beyanlarının alınmasını" isteyen eski HSYK üyesi İbrahim Okur'un Ankara Adliyesi'nde ifadesinin alınmasına bugün de devam edildi.

'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi İbrahim Okur, Ankara Adliyesi'nde iki cumhuriyet savcısına ifade verdi. 

Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma eşliğinde adliyeye getirilen Okur'un, cumhuriyet savcılarına ifade verme işlemine üçüncü gün de devam edildi.

Okur, 'FETÖ' soruşturmalarını yürüten iki cumhuriyet savcısına gün boyu ifade verdikten sonra tekrar cezaevine götürüldü.

Okur'un avukatı Çağrı Çetin, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, itirafçıların yazılı ve görsel basında yer alan ifadelerinde Okur'a suç isnadında bulunulduğunu belirtmişti. 

Okur, bu dilekçeden bir süre sonra tutuklu bulunduğu İstanbul'dan Ankara'ya nakledilmişti.

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