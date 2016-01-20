İtirafçı IŞİD üyesi hakim karşısında



Nils. D. geçen aralık ayında Düsseldorf'taki mahkemede Almanya'ya geri dönenlerle ilgili görülen başka bir davada tanık olarak dinlenmişti. Ancak 25 yaşındaki Nils D., bugün "yabancı terörist organizasyon IŞİD üyesi olmak" ve "Suriye devleti tehlikeye atan ağır suçlar işlemeye teşebbüs etmek" suçlarından Düsseldorf Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık sandalyesine oturdu.

Almanya'da güvenlik makamlarının verilerine göre yaklaşık 800 Alman'ın IŞİD'in cihat çağrısı üzerine Suriye'ye gittiği ve bunlardan yaklaşık 100'ünün geri döndüğü tahmin ediliyor. Geri dönenlerden çoğu da yargılandıkları davalarda çoğunlukla susmayı tercih ediyor. Nils D. ise farklı. O konuşuyor.

Yabancı savaşçıların hayatı

Nils D. şimdiye kadar verdiği ifadelerde IŞİD'in yapılanması ve yabancı savaşçıların hayatına ilişkin bilgiler verdi. Verdiği ifadeler sayesinde de Alman makamları IŞİD'in hakimiyet kurduğu bölgelerde cihatçıları nasıl ettiğini biraz öğrenmiş oldu.

Nils D. ifadesinde, Alman ve Belçikalı cihatçıların aynı evde yaşadıklarını ve Almanların Belçikalıların komutası altında savaştıklarını belirtiyor. Nils D., Paris saldırılarına karıştığı tespit edilen Abdelhamid Abaaoud'u da geçen ağustos ayında fotoğrafından IŞİD üyesi olarak teşhis etmişti.

Terör merkezi

Nils D. tam 13 ay boyunca IŞİD saflarında savaşmış. İri yarı ve güçlü bir fiziğe sahip Nils D.'ye "şişman" lakabı takılmış. Suriye'deki ayrıca Ebu İbrahim adını alan Nils D., IŞİD'in "terörle mücadele polis ekibi" olarak tanımlanabilecek özel bir timinin üyesiymiş. Birliğin görevi de "muhalifleri" ve "hainleri" yakalamakmış. WDR ve NDR televizyonları ile Süddeutsche Zeitung'da yer alan ifadelerde IŞİD'in yaptığı işkence, idam ve diğer şiddet eylemleri ayrıntılı şekilde anlatılıyor.

Nils D.'nin anlattığı özel birlik, Halep'ten 40 kilometre uzaklıkta Manbic adlı küçük bir kasabada kurulmuş. Birliğin burada 300 kişilik bir hapishanesi varmış ve tutukluların çığlıkları dışardan bile duyuluyormuş. Hemen hemen her gün ya vurarak ya da kafa keserek idamların gerçekleştiğini anlatan Nils D. bir keresinde de tutukluların çarmışa gerildiğini görmüş.

Kalaşnikof marka tüfeğini ve altın kaplama Browning tabancasını her zaman arabasında taşıdığını söyleyen Nils D. kendisinin bizzat hiçbir işkence ya da idam eylemine katılmadığını iddia ediyor. Ancak savcının elindeki belgeler aksine işaret ediyor. Dava dosyasında Nils. D'nin cep telefonunda silahını bir tutuklunun kafasına dayarken çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

Almanya'daki yuvaları

Nils D.'nin memleketi 6 bin nüfuslu Dinslaken-Lohberg kasabası. Kasabanın kuzeybatısındaki eski bir yerleşim yeri Alman cihatçıların merkezi olarak gösteriliyor. İslamcıların burada paravan bir eğitim derneği adı altında 2011 - 2013 yılları arasında yuvalandıkları belirtiliyor. Burada bir araya gelen İslamcıların yarısı, yani yaklaşık 25 kişi Suriye gitmiş. Gidenlerin 5'i daha sonra geri dönmüş, 5'i de Suriye'de ölmüş.

Ölenler arasında Nils D.'nin kuzeni de bulunuyor. Radikallerin arasına katılan Philip Bergner 2014 yazında bir intihar saldırısı eyleminde kendini havaya uçurmuş. Bergner'in düzenlediği saldırıda yaklaşık 20 Kürt savaşçı da hayatını kaybetmiş.

Alman makamları, Nils D. ve Philip Bergner'in önce Selefilere katıldığı ve daha sonra da Suriye'ye gittiğine dikkat çekiyor. Okulda başarısız olan ve genç yaşta baba olan Nils D. geçmişinde de eğitimi tamamlayamayan ve uyuşturucu kullanan sorunlu bir genç profiline sahip.

Ancak terör uzmanı Marwan Abou Taam de Alman cihatçılar arasında farklı profiller olduğuna işaret ediyor. Taam, "Suriye'ye gidenlere baktığımızda geniş bir yelpazede farklı özgeçmişe sahip kişiliklerin olduğunu görüyoruz" diyor. Rheinland Pfalz eyaletinin emniyet teşkilatından Taam, ancak toplumun dışında kalmış kişilerin İslamcıların mesajlarından daha kolay etkilendiğini de sözlerine ekliyor.