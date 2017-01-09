İtirafçı HSYK üyelerinin "cemaatçiler için referans oldu" dediği Birol Erdem, 'FETÖ' soruşturmasında tanık oldu!

'FETÖ' itirafçısı eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ve Mustafa Kemal Özçelik gibi isimlerin ifadelerinde “Cemaatin yargıda etkinleşmesinde rol oynadığını” söylediği eski Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü ve Müsteşarı Birol Erdem, soruşturma kapsamında sanık değil, tanık oldu.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, idari yargı hâkimi olan ve 2000’li yıllarda Personel Daire’de görev alan Erdem, Personel Daire Başkanlığı’na kadar yükseldi. 2010’daki anayasa değişikliğinin ardından yapılan seçimler sonucunda cemaatçilerle birlikte HSYK üyeliğine atanan Birol Erdem, Ahmet Kahraman’ın emekliye ayrılmasının ardından 21 Kasım 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. Erdem, 17 Aralık sonrası 1 Ocak 2014 tarihinde görevden alındı ve Bakanlık Yüksek Müşaviri olarak atandı.

Şu anda Başbakan Binali Yıldırım’ın başdanışmanlığını yapan Erdem, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından binlerce hâkim ve savcı FETÖ kapsamında ihraç edilip, tutuklandığı süreçte savcılık tarafından “tanık” olarak dinlenildi. Erdem’in Adalet Bakanlığı’nda ve HSYK’de beraber çalıştığı İbrahim Okur, Ahmet Hamsici, Mustafa Kemal Özçelik ise şüpheli olarak sorgulanıp tutuklandı. Okur, Hamsici ve Özçelik, ifadelerinde Erdem’in cemaatin yargıda etkinleşmesinde etkili olduğunu öne sürmüştü rolünü açıkça ortaya koymuştu.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle devam ediyor:

Pazarlıkta vardı

Örneğin Ahmet Hamsici, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve müsteşar Ahmet Kahraman’ın Yargıtay ve Danıştay’a yapılacak atamalar için hazırlık yapılması talimatının verdikten sonra yaptıkları toplantıları anlatırken, FETÖ üyeliğinden ihraç edilen HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya’nın evinde yapılan toplantıya İbrahim Okur, Teoman Gökçe, Nesibe Özer, Ömer Köroğlu, Hüseyin Serter, Ahmet Kaya, Ahmet Berberoğlu, Resul Yıldırım, Bülent Çiçekli’nin yanı sıra Birol Erdem’in de katıldığını anlattı. Hamsici’ye göre Erdem ve Okur ile cemaat mensupları arasında Yargıtay ve Danıştay üyeliği için liste pazarlığı yaptı. Tutuklu HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu, toplantıda “Hoca efendiye danışılmış, arkadaşların 140’tan aşağı razı olmaması gerektiğini” ifade etti. Anlaşma sağlanamayınca Hamsici, İbrahim Okur ve Birol Erdem, Müsteşar Ahmet Kahraman’ın yanına gitti ve en az 140 kişi Yargıtay üyesi istediklerini anlattı. Kahraman, gelenlere “anlaşın, ortaklığı baştan bozamayız, önümüzde 4 yıl var, anlaşın” dedi. Hamsici, sonrasını şöyle anlattı: “Gülen cemaati mensubu kurul üyeleriyle tekrar bir araya geldik. 108 üyeye razı oldular. Bizim ve diğer üyelerin belirlediği bazı isimler de listeye girince sayı 180’e kadar çıktı. Ancak resmi seçim sonucu Gülen cemaatinin daha önce belirlediği 108 adaydan 107’si Yargıtay üyesi seçildi. Danıştay’da ise cemaatin belirlediği tüm adaylar seçilmiş oldu.”

Toplantılara katılırdı

Hamsici, Mustafa Kemal Özçelik ve Engin Durnagöl’ün 2001 yılında personel genel müdürlüğüne tetkik hâkimi olarak gelmelerinden sonra 2008 yılına kadar bu kişilerin düzenlediği Gülen cemaati sohbet toplantılarına İbrahim Okur, Birol Erdem ve Hüseyin Yıldırım ile katıldıklarını ifade etti.