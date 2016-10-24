İtirafçı hâkim: Sorular cemaat tarafından ele geçirildi; AKP'li bakanlar referans oldu

Yargıdaki 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan ve itirafçı olan hâkim “Mülakatlarda AKP'li bakan Ahmet Arslan, vekiller Orhan Atalay ve Yunus Kılıç ile Danıştay üyesi Hicabi Ece referans oldu” dedi.

Hâkim-savcı sınavlarına cemaat evlerinde hazırlandığını belirten hâkim Cihangir U., 2011'de 1 ay arayla yapılan idari ve adli yargı sınav sorularının cemaat tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Ankara Başsavcılığı'nca yargıdaki 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan Sakarya Hâkimi Cihangir U., savcıya ikinci kez ifade vererek itiraflarda bulundu. Cihangir U. özetle şunları anlattı:

"Soruları getirdim"

"2011 Ağustos'ta hâkim adayı olan Bahadır benimle irtibat kurdu ve Keçiören'de bir evde hakimliğe çalışmaya başladım. Adını Burak diye bildiğim hâkim adayı bu evi idare ediyordu. Bu yapıya ait evde hâkimlik sınavına çalışmaktayken 25 Kasım 2011 gecesi idari hâkimlik sınavından bir gün önce gece saat 04.00'te evimizle ilgilenen Burak'ın abisi olan hâkim adayı Bahadır geldi, “Size soruları getirdim” dedi. Önce bunun bir şaka olduğunu düşündüm.

"Yemin ettirdiler"

Daha sonra ciddi olduğunu anlayınca ağlayarak, ben böyle bir haksızlığı yapıp adalet dağıtacağım makama haksızlık yaparak gelemeyeceğimi söyledim. Beni ikna etmeye çalıştı. Dindar insanların bu makamlara girmesi gerektiğini söyleyerek iknaya çalıştı.

Kararımda ısrarlı olduğumu görünce bu durumun gizli kalması gerektiğini söyleyip, evde bulunan Kuran-ı Kerim'i getirterek üzerine el bastırdı. Bu yaşanılan soru verme olayının anlatılmaması üzerine yemin ettirildim.

"AKP'lier referans..."

2012 yılında yapılan idari yargı hâkimlik sınavını 82 puan, adli yargı hâkimlik sınavını da 83 puan alarak kazandım. Daha sonra mülakat sürecinde bana şu anda Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı ve Kars Milletvekili olan hemşehrim Ahmet Arslan, Danıştay Üyesi Hicabi Ece, (AKP) Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ve (AKP) Kars eski Milletvekili Yunus Kılıç referans oldular. Bakan Ahmet Arslan'a babamın hayvan sattığı Karslı işadamı Metin Durmuş aracılığıyla mülakat sürecinde diğer belirttiğim kişilere de akrabalarım vasıtasıyla ulaştım.