İtirafçı hâkim: Cemaat çözülmeleri önlemek için ablaları kullanıyor

Fethullah Gülen cemaatinin yargıdaki örgütlenme iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren bir hâkimin gizli tanık olduğu ileri sürüldü.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre cemaatin, "çözülmeyi engellemek amacıyla tutuklu üyelerinin ailelerini ziyaret için ekipler kurduğunu" iddia eden 'Sinop' kod adlı itirafçı hâkim, “2011 yılından sonra yapılan hakim-savcı sınavlarında ve özellikle avukatlıktan mesleğe geçiş sınavı dönemlerinde örgüt üyelerinin Ankara'daki bazı villalarda toplandığını biliyorum” dedi.

Ablalar ziyaret turunda

Hâkimin şunları söylediği ileri sürüldü:

“Örgüt mensubu hâkim-savcılardan bir hayli itirafçı çıkıyor. Örgüt bu durumu önlemek için şu an alanda aktif bir şekilde ablaları kullanmakta. Tutuklu hakim ve savcı eşleriyle görüşen bu ablalar, itirafta bulunulmaması halinde her türlü maddi desteğin sağlanacağını söylüyor. Aileleri dolaşan Ü.S. halen Yargıtay'da görevli. Bu şekilde örgütün direncini bir arada tutmak istiyorlar. ”