T24 LogoT24 Logo
Gündem

İtirafçı FETÖ sanığı iş adamına 2 yıl 2 ay hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY davasında terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılanan ve bir önceki duruşmada etkin pişmanlık yasasından yararlanarak tahliye olan iş adamı Ahmet Mercan, 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı 2’nci Ağır

08 Mart 2018 15:11

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de FETÖ/PDY davasında terör örgütü üyeliğinden tutuklu yargılanan ve bir önceki duruşmada etkin pişmanlık yasasından yararlanarak tahliye olan iş adamı Ahmet Mercan, 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Ahmet Mercan, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. 2013 yılında KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'nde mütevelli heyeti üyesi olarak görev yaptığını belirten Mercan, \"Üniversitenin mütevelli heyetinde bir süre yer aldım. Bank Asya\'dan üniversitenin ihtiyaçları için kredi çektiklerini duydum. Yapıdan uzaklaşmaya başlayınca Boydaklar bana protesto çekti. Aramızda husumet oldu. Halit Gazezoğlu beni ikna etmek için çok uğraştı. Bina komşum olduğu için sürekli karşılaşmamak adına her şeyi yaptım. Üniversite için yapılan kredi toplantılarına katılmadım\" dedi.
Ahmet Mercan, \"İtiraflardan sonra içim çok rahat. Vicdanım ve iç huzurumla barıştım. Anlattığım tüm beyanların arkasındayım. Mahkemeniz uygun görürse hala yargılanan şahıslar var. Tanık olmak istiyorum. Yaptığım beyanları onların yüzüne de söylemek isterim\" dedi.
\'CEZAEVİNDE MOTİVASYON TERAPİLERİ YAPILIYOR\'
Cezaevinde kaldığı dönemde örgüt üyelerinin motivasyon terapileri yaptıklarını iddia eden Mercan, \"Cezaevindeki örgüt üyeleri hala bu yapıya bağlı kalıyor. 3-5 ay sonra çıkacaklarına inanıyorlar. Sanki her şey günlük gülistanlık gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Bahar havası oluşması için çalışıyorlar. Birbirlerine böyle moral veriyorlar. Hatta cilt cilt rüya tabir ansiklopedileri bulunduruyorlar. Örgüte gönül veren mahkumlar televizyon ve gazetelerin takibini kısıtlayarak dışardaki durumdan haberdar olmamızı istemiyorlar. Tüm bu şaşkınlıklar içinde etkin pişmanlıkta bulunduğum için çok mutluyum. Cezaevinde olduğum dönemde itirafçı olduğum için kötü gözle baktılar, psikolojik baskı yaptılar\" dedi.
Ahmet Mercan\'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeleri faydalı bulunurken, \'örgüt üyeliği suçundan\' istinaf yolu açık olmak şartıyla  2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİde FETÖPDY davasında terörAhmet MercanAğır Ceza MahkemesindeAhmet MercanhakkındakiKHKMelikşahMercanBank AsyaYapıdanBoydaklarAramızdaHalit GazezoğluBinaAhmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24