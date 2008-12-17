İtirafçı Aygan: JİTEM tabelası bile vardı

Eski PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan “JİTEM yok” diyen Ergenekon davasının tutuklu sanığı emekli tuğgeneral Veli Küçük’ü JİTEM maaş bordrosuyla yalanladı. Aygan “Bir ara JİTEM’in tabelası bile vardı” dedi.



JİTEM'de çalıştığını ileri süren Aygan, Küçük'ün "İddianameye ısrarla JİTEM adı konulmuştur. Jandarma Genel Komutanlığı'nın böyle bir birimi olmamıştır. JİTEM TSK'ya yapılan bir saldırıdır" açıklamasına tepki gösterirken "Belgeyi gözüne sokarım" dedi



İsveç'te yaşayan Aygan, Küçük'ün açıklamaları karşısında hayrete düştüğünü belirterek, "Başta; Susurluk Raporu olmak üzere birçok belge ve devlet görevlisinin ifadesi JİTEM' in varlığını ispatlamaya yetiyor" dedi.



'Albay Doğan telefon etti'



JİTEM'le 1990'lı yıllarda askerlik görevini yaparken tanıştığını anlatan Aygan, Kars'ta askerken, kendisini telefonla arayan kişinin JİTEM Diyarbakır Gruplar Komutanı Albay Arif Doğan olduğunu söyledi.

Bu telefon görüşmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndan özel bir emir çıkartılarak kendisi gibi eski PKK'lılardan oluşan bir grubun Diyarbakır'daki JİTEM Grup Komutanlığı emrine verildiğini öne süren Aygan, Diyarbakır'a gittikleri zaman Binbaşı Ahmet Cem Ersever'in JİTEM Grup Komutanlığı görevine atandığını, yardımcılığına ise aslen istihkam subayı olan Binbaşı Aytekin Özen'in getirildiğini iddia eden Aygan şunları söyledi:



"O dönem ben ve diğer arkadaşlarım asker olmamıza rağmen sivil giydirildik, belimize de birer Simth Wesson tabanca takıldı. Saç sakal serbestti. Bizden başka tüm rütbeliler, emir eri ve şoför askerler de aynı kıllık kiyafetteydiler."



'Bir ara tabelası bile vardı'



Cem Ersever'in birkaç günlüğüne makam odasının giriş kapısına JİTEM tabelası bile astığını ileri süren Aygan, "Fakat kim tarafından uyarıldığını bilmiyorum, sonra bu tabelayı çıkardı" dedi. 1990'dan 1999'a kadar bu kurumun bünyesinde "İstihbarat elemanı-Sivil Memur" olarak çalıştığını anlatan Aygan, "1986'da JİTEM, Hulusi Sayın, A.Cem Ersever, Huseyin Kara, Arif Doğan ve Aytekin Özen tarafından kurulmuştur" iddiasında bulundu.



'Veli Küçük hazıra kondu'



Veli Küçük'ün JİTEM'in ilk kuruluş aşamasında olmadığını ve hazıra konduğunu söyleyen Aygan "Cem Ersever'in öldürülmesinin altındaki gerekçelerden birisi de budur. Veli Küçük, Arif Doğan'ı da yanına alarak Cem'i pasifize etmek ve böylece JİTEM'in kontrolünü ele geçirmeyi amaçladılar. Onların önündeki en büyük engel Cem Ersever'di. Ankara'daki istihbarat başkanlığını da dolduruşa getirip Cem Ersever'i ortadan kaldırdılar" diye konuştu.

Aygan JİTEM'in şemasını ise şöyle tarif etti: "Jandarma Genel Komutanlığı-İstihbarat Başkanlığı-Gruplar Komutanlığı-Grup Komutanlıkları (Bunlar yedi ayrı bölgede konumlanmıştır)-Tim Komutanlıkları-Birimler."



'En iyi kanıt maaş bordrom'



"JİTEM var mı, yok mu? Bu sorunun en iyi cevabını maaş bodrolarımı kamuoyuna sunmakla verdim" diyen Aygan "Kaldığım ülkede ifademe başvurulması için gereken yardımı vermeye ve fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.



Aygan, 1993 yılına ait Jandarma Genel Komutanlığı'ndan aldığı maaş belgesini 'Nasname' adlı internet sitesinde yayınladı. Üzerinde sicil numarası ve görev yeri olarak 'JİTEM' yazısının bulunduğu bordroda, derece ve kademe bölümleri de ayrıntılı olarak yer alıyor. 'JİTEM' yazılı bordroya göre Aygan 4.5 milyon lira maaş alıyor.



'O belgeyi gözüne sokardım'



JİTEM'in kendisine düzenli maaş ödediğini savunan Aygan iddialarını şöyle sürdürdü:



"Bu zat, milletin gözünün içine baka baka nasıl yalan söyleyebiliyor hayret ettim. Demek ki ben 9 yıl boyunca olmayan bir hayali resmî kurumda çalışmışım. JİTEM'in kurucuları arasında bulunan ve JİTEM gruplar komutanlığı görevini yürüten bu şahıs, şimdi çıkmış 'Böyle bir kurum yok.' diyor. Bu maaş bordrosuna ne diyeceksin bakalım? Dua et ki Türkiye'de hakkımda tutuklama kararı var ve duruşmalara katılamıyorum. Yoksa gelir o belgeyi gözüne sokardım."

