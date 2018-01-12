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İtirafçı astsubay: Uçuş tazminatlarını himmet olarak aldıkları için uçmak istemiyorduk

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de, emniyete gidip FETÖ ile bağlandığı olduğunu söyleyerek itirafçı olan astsubay M

12 Ocak 2018 03:03

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de, emniyete gidip FETÖ ile bağlandığı olduğunu söyleyerek itirafçı olan astsubay M.A. ifadesinde, uçuş zamanları rapor aldıklarını belirterek, \"Uçuş tazminatlarını himmet parası olarak alıyorlardı. Biz de uçuş yapmak istemiyorduk\" dedi.
Kocaeli\'de emniyete gelerek FETÖ ile bağlantılı olduğunu söyleyerek itirafçı olmak isteyen Donanma Komutanlığı Deniz Hava Üs Komutanlığı\'nda görevli astsubay M.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Örgütün yapılanmasını anlatan astsubay M.A. ifadesinde, \"Sorumlu olan abi, \'Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı\'nda çalışacaksınız, ama yoğun çalışacaksınız. Buradayken mühendislik için sınavlara girin. Sana eş seçmede de yardımcı olacağız\' dedi\" diye konuştu.
Sözde cemaat ağabeylerinin kendilerine evlenmek için eş bulma konusunda vaatlerde bulunduğunu söyleyen M.A., \"Mesleğe başladıktan sonra başka bir abi aradı, \'Seni bir kadınla tanıştıracağız\' dedi. Sonra beni il dışında üniversitede okuyan bir kadınla tanıştırdı. Ben beğenmedim, sonra da kimseyle görüştürmedi\" ifadelerini kullandı.
UÇUŞ TAZMİNATLARINI HİMMET PARASI OLARAK ALIYORLARDI
Çalıştığı dönemde yaşadıkları hakkında bilgiler veren M.A. ifadesinde şunları söyledi:
\"Uçuş tazminatlarını himmet parası olarak alıyorlardı. Biz de uçuş yapmak istemiyorduk. Uçuş zamanları rapor aldığımız olurdu. Bu olaylar Ergenekon soruşturmalarının olduğu dönemdi. Evime abiler geldi, beni aldılar ve bir eve götürdüler. Burada üst düzey biri olduğunu düşündüğüm kişi, \'Neden komutanların verdiği emirleri yapmıyorsunuz, size \'uç\' deniyorsa uçacaksınız. Sizin uçmayarak yaptığınız eylem, sizin Ergenekoncu olduğunuzu gösterir. Siz de uçmayarak komutanlarınızın emrini yerine getirmeyerek, Ergenekoncuların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Haberlerde çıkan askerlerin işlevsiz hale getirildiği söylentilerini doğrular gibi oluyorsunuz. Komutanlarınızın emirlerini dinleyin. Arka planda bilmedikleriniz var. Sana söyleneni yap\' diyerek beni azarladı. O dönem biz de uçuş tazminatlarımız verilmediği için uçmak istemiyorduk. Şu anda o dönemdeki komutanlarımın hepsi ihraç oldu.\"

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