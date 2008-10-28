T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İtiraf mektubu 40 yıl hapisten kurtardı

Gasp suçundan 40 yıl hapsi istenen Ahmet Çelik, gerçek suçlunun bir itiraf mektubu yazıp intihar etmesinin ardından beraat etti.

28 Ekim 2008 02:00

Gasp suçu nedeniyle 40 yıl hapisle yargılanan Ahmet Çelik, gaspın gerçek suçlusu vurduğu kişinin ölmediğini bilmeden “Bir insanı öldürmüşüm. Buna vicdan dayanmaz” yazan bir itiraf mektubu bırakıp intihar edince beraat etti.

Adana’da 2 kişiyi yaralayıp, cep telefonu gasp ettiği iddasıyla hakkında yaralama ve gasp suçlamalarıyla toplam 40 yıl hapis cezası istenen 27 yaşındaki Ahmet Çelik, gerçek zanlı 31 yaşındaki Ali Ülüs’ün, yaraladığı kişilerden birinin öldüğünü zannederek suçluluk duygusuyla intiharından önce yazdığı itiraf mektubu sayesinde beraat etti.

Dava konusu gasp olayı şöyle gerçekleşti DSİ Baraj Çamlığı’nda 8 Mayıs 2007’de 40 yaşındaki İrfan Demir ile 42 yaşındaki Havva Karaca’nın içinde bulunduğu park halindeki otomobil silahlı bir kişi tarafından, “İnin aşağıya arabayı alacağım” denilerek gasp edilmek istendi.

İddiaya göre, silahlı kişi, kendisine müdahale eden Demir’i başına tabancayla ateş ederek, Karaca’yı da silahın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra, Karaca’nın cep telefonunu alarak kaçtı. Demir ve Karaca, kendilerini yaralayan kişinin 27 yaşındaki Ahmet Çelik olduğunu polisteki sabıkalılar albümünde fotoğrafından teşhis etti.

Başka bir suçtan Kahramanmaraş Cezaevi’nde bulunan Ahmet Çelik, Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’yaralama, korku, kaygı ve panik yaratabilecek şekilde silahla ateş etmek, silahla yağma’ suçlarından toplam 40 yıl hapis cezası istemi ile yargılanmaya başladı.
Suçlamaları kabul etmedi. Çelik’in yargılaması devam ederken, intihar eden Ali Ülüs’ün bıraktığı veda mektubu davanın seyrini değiştirdi.

Ülüs, ’itiraf’ başlıklı mektubunda, ‘İşin içinde alkol olunca malum olayı gerçekleştirdim. Daha sonra vicdan azabıyla baş başa kaldım. Ama ben bir insanı öldüremeyeceğimi anladım. Çünkü hiç tanımadığım bir adamı öldürmüştüm. Arabadaki bayanı da öldürecektim. Ama sakat olduğunu görünce vazgeçtim. Aslında böyle olmaması gerekliydi’ dedi. Ülüs’ün intihar ederken kullandığı silahtan çıkan kurşunla, Demir’i yaralayan kurşununun balistik incelemesi birbirini tutunca, mahkeme heyeti sanığın beratına karar verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24