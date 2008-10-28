İtiraf mektubu 40 yıl hapisten kurtardı

Gasp suçu nedeniyle 40 yıl hapisle yargılanan Ahmet Çelik, gaspın gerçek suçlusu vurduğu kişinin ölmediğini bilmeden “Bir insanı öldürmüşüm. Buna vicdan dayanmaz” yazan bir itiraf mektubu bırakıp intihar edince beraat etti.



Adana’da 2 kişiyi yaralayıp, cep telefonu gasp ettiği iddasıyla hakkında yaralama ve gasp suçlamalarıyla toplam 40 yıl hapis cezası istenen 27 yaşındaki Ahmet Çelik, gerçek zanlı 31 yaşındaki Ali Ülüs’ün, yaraladığı kişilerden birinin öldüğünü zannederek suçluluk duygusuyla intiharından önce yazdığı itiraf mektubu sayesinde beraat etti.



Dava konusu gasp olayı şöyle gerçekleşti DSİ Baraj Çamlığı’nda 8 Mayıs 2007’de 40 yaşındaki İrfan Demir ile 42 yaşındaki Havva Karaca’nın içinde bulunduğu park halindeki otomobil silahlı bir kişi tarafından, “İnin aşağıya arabayı alacağım” denilerek gasp edilmek istendi.



İddiaya göre, silahlı kişi, kendisine müdahale eden Demir’i başına tabancayla ateş ederek, Karaca’yı da silahın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra, Karaca’nın cep telefonunu alarak kaçtı. Demir ve Karaca, kendilerini yaralayan kişinin 27 yaşındaki Ahmet Çelik olduğunu polisteki sabıkalılar albümünde fotoğrafından teşhis etti.



Başka bir suçtan Kahramanmaraş Cezaevi’nde bulunan Ahmet Çelik, Adana 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’yaralama, korku, kaygı ve panik yaratabilecek şekilde silahla ateş etmek, silahla yağma’ suçlarından toplam 40 yıl hapis cezası istemi ile yargılanmaya başladı.

Suçlamaları kabul etmedi. Çelik’in yargılaması devam ederken, intihar eden Ali Ülüs’ün bıraktığı veda mektubu davanın seyrini değiştirdi.



Ülüs, ’itiraf’ başlıklı mektubunda, ‘İşin içinde alkol olunca malum olayı gerçekleştirdim. Daha sonra vicdan azabıyla baş başa kaldım. Ama ben bir insanı öldüremeyeceğimi anladım. Çünkü hiç tanımadığım bir adamı öldürmüştüm. Arabadaki bayanı da öldürecektim. Ama sakat olduğunu görünce vazgeçtim. Aslında böyle olmaması gerekliydi’ dedi. Ülüs’ün intihar ederken kullandığı silahtan çıkan kurşunla, Demir’i yaralayan kurşununun balistik incelemesi birbirini tutunca, mahkeme heyeti sanığın beratına karar verdi.



