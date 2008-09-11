İtiraf ettiler, anlaştılar

Asıl failler Türkiye'de

Akman iddiaları kabul etti



Deniz Feneri e.V. davasında sanıklardan Mehmet Gürhan’ın avukatı olan Ünal Kaymakçı, Alman mahkemesiyle anlaşma yaptıklarını, dosyanın Türkiye’ye gönderilmeyeceğini söyledi. Ancak Türk Adalet Bakanlığı isterse dosyanın Türkiye’yle ilgili bölümünün gönderileceğini belirten Kaymakçı, karşılığında müvekkillerinin dernekten “borç olarak” para aldıklarını itiraf ettiğini anlattı. Kaymakçı, şunları söyledi:“Müvekkillerimiz, hakim ve savcılarla üçlü bir görüşme yaptık. Bu görüşmede bir anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre müvekkillerimiz suçlamaları kısmen kabul etti. Ancak suçu dolandırıcılık ya da zimmet değil, Deniz Feneri e.V’den borç almak şeklinde değerlendirildi. Çünkü itiraf dilekçelerinde de bu şekilde yazıldı. Dolayısıyla mahkeme, Deniz Feneri e.V’den borç alınarak, derneğin mal varlığının tehlikeye sokulduğunu, bu paranın ne zaman geri ödeneceğinin bilinmediğini, ucunun açık olduğunu belirtiyor. Mahkeme, borçların kimin adına alındığını sordu. Müvekkillerimiz Weiss GmBH ile Euro 7 için alındığını da söyledi. Türkiye’deki Deniz Feneri ile bağlantımızın olmadığını sadece lojistik destek yardımı yaptığımızı ve aldığımızı belirttik. Bunun karşılığında Alman mahkemesi sanıklara indirimli hapis cezaları verdi.”“Bu anlaşmanın en önemli şartı dosyanın Türkiye’ye gönderilmemesiydi. Ancak Türk Adalet Bakanlığı talep ederse dosyanın Türkiye’yle ilgili bölümü Türkiye’ye gönderilecekti. Yani mahkeme yargılama sonunda dosyayı Türkiye’ye göndermeyecek, ancak Türkiye dosyayı isterse gönderilebilecek. Mal varlıklarıyla hesapların bloke edilmesi maddi yaptırım da anlaşmanın dışında kaldı. Deniz Feneri e.V’nin hesaplarındaki paralar ve mal varlıkları bloke edildi. Mehmet Gürhan’ın Euro 7’deki hisselerine de el konulmuştu. Bloke devam edecek.”Kaymakçı, Frankfurt Kriminal Polis Müdürü Alexander Böhm’ün pazartesi günü yapılacak duruşmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a elden verildiği iddia edilen parayla ilgili açıklama yapacağını açıkladı. Kaymakçı “Başbakan’a böyle bir ödeme yapılmadığını söylemesini bekliyoruz. Böyle bir ödeme yapılmadığını kanıtlayan belgeleri de mahkemeye sunacak” dedi. Türk basınının etkisinde kalarak şov yapıldığını belirten avukat, “Böhm şov yapmayı seviyor. İzleyici sıralarında Türk gazeteciler olduğunu bildiği için olayı büyütmeye çalıştı. Hatta AK Parti ile Beyaz Holding arasında isimlerdeki anlam benzerliğine vurgu yapıp bağlantı kurmaya bile kalkıştı. Türbüne oynuyor çünkü, tüm sözlerinin Türk medyasında geniş yer bulacağını biliyor. Bu davranışları hakimi bile rahatsız etti. Zaman zaman devreye girerek Böhm’ü frenleme ihtiyacı hissetti” dedi.1991 yılında Almanya’ya giden ve bir süre taksi şoförlüğü yaptıktan sonra YİMPAŞ’ın yan kuruluşu Media 7’nin yöneticisi olan Mehmet Gürhan, Deniz Feneri e.V.’nin başkanı. Yapılan anlaşma sonucunda 6 yıl hapis cezası alması bekleniyor.Firdevsi Ermiş, 1991’de Stuttgart Üniversitesi’nde doktora yapmak için Almanya’ya gitti. 2001’de Media 7’de muhasebeciliğe başladı. Yapılan anlaşma gereği 2 yıl hapis cezası alacak olan Ermiş, içeride kaldığı süre düşünce tahliye olabilecek.Mehmet Taşkan 12 yaşındayken gittiği Almanya’da Freiburg Üniversitesinde İngilizce ve Latin dilleri ile iktisat ilimleri okudu. Deniz Feneri e.V’nin 2006 yılından itibaren genel müdürlüğünü yürüten Taşkan’ın 3 yıl hapse mahkum olması bekleniyor.Avukat Ünal Kaymakçı sanık avukatları ile mahkeme heyeti arasında bir anlaşmaya varıldığını belirterek, dava takviminin yeniden şu şekilde belirlendiğini söyledi: “15 Eylül pazartesi günkü duruşmada yine Polis Müdürü Böhm dinlenecek. 16 Eylül salı ve 17 Eylül çarşamba günü de sanık avukatları yani biz savunma yapacağız. Mahkeme heyetiyle anlaşmasaydık dava 11 Kasım’a kadar sürecekti. Ancak anlaşma sağladık ve bu nedenle dava çarşamba günü sonuçlanacak. Mehmet Gürhan 6 yıl, Firdevsi Ermiş 2 yıl ve Mehmet Taşkan 3 yıl hüküm giyecek. 1.5 yıldır tutuklu oldukları için Ermiş hemen tahliye olabilir. Diğer sanıkların da cezalarından düşer.”Önceki günkü duruşmada, Mehmet Gürhan’ın diğer avukatı Jörg Haseneier’in “Türkiye Başbakanı Erdoğan tek kuruş para almamıştır” sözleri üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Müller “Siz Başbakan’ın avukatı mısınız” demişti. Haseneier’in neden böyle bir savunma yaptığı sorumuza Kaymakçı, “Böhm’ün açıklamaları nedeniyle AKP ile müvekkillerimiz arasında bir bağlantı olmadığı konusunda savunma yapmak durumunda kaldık. Çünkü bu davanın Başbakanla bir ilgisi yok. Arada bir bağlantı kurulması müvekkillerimize zarar veriyor. AK Parti 2002 yılında, Beyaz Holding 1998 yılında kurulmuş” dedi. Hakimlerin de Türk basınının etkisinde kaldığını belirten Kaymakçı “Türk basınını tercümanlar aracılığıyla takip ediyorlar. Başbakan bağlantısı haberlerini de izliyorlar. Basının etkisinde kalmasınlar diye konuya açıklık getirmek istedik. Biz Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın davasını görmüyoruz. Onu da savunmuyoruz. Hakimin bu sözlerini de latife olarak yorumluyorum” diye konuştu.