‘İtilmiş ile Kakılmış’ tazminata mahkum oldu

T24 - Senarist Gani Müjde, “İtilmiş” ve “Kakılmış” karakterlerinin kendisinden izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle açtığı davayı kazandı.



Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey'in oynadığı “İtilmiş” ve “Kakılmış” karakteriyle ilgili açılan dava, 11 yılda sonuçlandı. Mahkeme, tazminat ödenmesine karar verdi.



Gani Müjde’nin kaleme aldığı tiplemenin, Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey tarafından daha sonra izinsiz kullanıldığı savunulmuştu.



Yıllar sonra gelen kararı “Yaşasın adalet” sözleriyle değerlendiren Müjde, “Kazandığım tazminatla ayran soda içeceğim” dedi.





