'İtibarda tasarruf olmaz'; İller Bankası, ikrama 3.5 milyon lira harcamış

PTT’den sonra İller Bankası (İLBANK) da temsil ve ağırlama giderleriyle gündeme geldi. 2 bin 532 çalışanı bulunan İLBANK’ta müşteri ve misafirlere son 2 yılda 3 milyon 499 bin liralık ağırlama, yemek ve ikram harcaması yapıldığı ileri sürüldü. Sayıştay denetim raporunda yer alan bu durum akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İtibarda tasarruf olmaz" sözünü getirdi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre Sayıştay denetim raporu, İller Bankası'nda 2015 ve 2016 yıllarında temsil, ağırlama ve ikramlarına "hoyratça para harcandığını" ortaya koydu. “Temsil ve ağırlama giderleri, bankanın iş ilişkisinde bulunduğu müşteri ve misafirlere ikram edilmek üzere çay, kahve, meşrubat gibi temsil harcamalarını ihtiva etmektedir” denilen raporda şu tespitler yer aldı:

“Bu kapsamda 2015 yılında 525 bin TL'si temsil, ağırlama ve yemek giderlerine, 546 bin TL'si ikram giderlerine, 553 bin TL'si diğer yemek giderlerine ve 158 bin TL'si de diğer ağırlama giderleri olmak üzere toplam 1 milyon 782 bin TL, 2016 yılında ise 562 bin TL'si temsil, ağırlama ve yemek giderlerine, 605 bin TL'si ikram giderlerine, 492 bin TL'si diğer yemek giderlerine, 58 bin TL'si de diğer ağırlama giderleri olmak üzere toplam 1 milyon 716 bin TL tutarında, temsil-ağırlama ile ikram ve yemek gideri yapılmıştır. Anılan harcamalar toplamında önceki yıla (2015'e) göre yüzde 4 oranında 66 bin TL azalma olmuştur. 2016 yılında söz konusu giderler için 2 milyon 470 bin TL tutarında ödenek öngörülmüş ve bu ödeneğin yüzde 69.5'i oranında harcama gerçekleşmiştir.”

54 personele yetki

İller Bankası Yönetim Kurulu'nun 54 personele temsil ve ağırlama yetkisi verdiği anlaşıldı. Raporda, “Temsil ve ağırlama giderleri için 670 bin TL tutarında ödenek öngörülmüş ve yıl içinde ödeneğin yüzde 83.9'u oranında 562 bin TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. İller Bankası'nda temsil-ağırlama ile ikram ve yemek harcamaları yönetim kurulu kararları ile belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmaktadır” denildi.