İTHİB, İlave Gümrük Vergilerinin “yeniden değerlendirilmesi” çağrısında bulundu

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklere getirilen ilave gümrük vergilerinin “yeniden değerlendirilmesi” çağrısında bulundu.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, İlave Gümrük Vergilerinden dolayı çok sayıda iplik fabrikasının kapandığını söyledi ve ekledi:

“Sektörümüzün ana hammaddelerinden biri konumunda bulunan ve yıllık 1.3 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirilen pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden ipliklerin ithalatında yüzde 5 ile yüzde 8 arasında değişen oranlarda İlave Gümrük Vergisi getirildi.

“Sektörümüzün iplik sektöründe ithalat kaynaklı haksız rekabet baskısı ile karşı karşıya kaldığını on yılı aşkın süredir İTHİB olarak, Bakanlığımız ve kamuoyumuz ile paylaşıyorduk.

“Zira 2008 yılında tekstil ve hazırgiyim sektörlerindeki bir çok ürün grubu yüzde 30’lara varan oranda İlave Gümrük Vergisi ile koruma altına alınmış ancak iplik korunan ürün gruplarının arasına maalesef alınmamış, sektörümüzde, milyonlarca dolarlık yatırımlar ile kurulan birçok iplik fabrikası bu süreçte kapanmak zorunda kalmıştır.

“Sektörümüzden aldığımız geri dönüşlerde, ucuz işgücü ve enerji maliyetlerine sahip küresel rakiplerimizde pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden iplik ihracatına devlet sübvansiyonları da sağlanıyor olması sebebiyle getirilen İlave Gümrük Vergisi oranlarının yeterli olmadığı endişesi oluşmuştur.

“Bu gerekçeler ışığında Ticaret Bakanlığımızın, pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden iplik ithalatına getirdikleri İlave Gümrük Vergilerini, sektörümüzün beklentilerini göz önüne alarak yükseltecek şekilde yeniden değerlendirmelerini talep ediyoruz.” (Fotoğraflı)