"İthal kağıtlarda fiyat artışı yüzde 100'e yaklaştı"

Türk Lirası’nın ABD Doları başta olmak üzere yabancı paralar karşısında değer kaybetmesiyle birlikte alevlenen ‘kağıt krizi’ durulmuyor. Olmuksan IP Genel Müdürü Ergun Hepvar, ithal kağıtlardaki döviz bazı fiyat artışının yüzde 100’e yaklaştığını söyledi.

BloombergHT’ye konuşan Hepvar, "Kağıt, maliyetimizin önemli bir faktörü, yüzde 80 civarında maliyete etki yapan bir girdi. Yılbaşından beri kağıt fiyatlarında yerli piyasada yaklaşık yüzde 70 artış oldu. İthal olanlarda da döviz bazlı fiyatın artmasından dolayı ciddi bir artış yaşandı fiyat artışı yüzde 100'e yaklaştı" dedi.

"Tüm sektör Avrupa'ya yönelmeye çalışıyor"

Sektörde yüzde 25-30 oranında ithalat yapıldığını kaydeden Hepvar, kağıtların ana menşei olan ABD ile yaşanan ticaret savaşları çerçevesinde gelen yüzde 20 ek vergi nedeniyle zorlandıklarını ifade etti.

Olmuksan IP Genel Müdürü, "Tüm sektör Avrupa'ya yönelmeye çalışıyor, kaynak bulmak zor oluyor. Bizde hem maliyet artışı etkisi var, maliyetiniz arttığında zam yapmak durumunda kalıyorsunuz, bu durum sektörü sıkıştırıyor, müşterilerimizin üzerine ek yük bindiriyor, minimize etmek için elimizden geldiğinde çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.