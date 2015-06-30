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Ekonomi

İthal bebek ürünlerinde %50-80 oranında zam

İthal mobilyaya ek vergi getirilmesinden dolayı çocuk oto koltuğu, mama sandalyesi, yürüteç, park yatak gibi bebek ürünleri zamlanacak

30 Haziran 2015 16:30

Yeni vergi düzenlemesi nedeniyle ithal bebek ürünlerine ciddi oranda zam geliyor. Çocuk oto koltuğu, mama sandalyesi, yürüteç, park yatak fiyatları artacak.

NTV'den Yağız Şenkal'ın haberine göre, ithal mobilyaya ek vergi getirilmesinden dolayı bebek ürünleri de zamlandı. Mobilya gümrük tarifesinden işlem yapılan oto koltuğu, park yatak, mama sandalyesi ve yürüteç fiyatları yüzde 50 ile 80 arttı.

Gelen zamlara göre bir bebek koltuğu 1499 TL’ye satılırken 2250 TL’ye satılacak. Bazı koltukların fiyatları 349 TL’den 599'ye TL’ye çıkacak. Mama sandalyesi 299 TL’ye satılırken, zamla 499 TL’ye satılır hale gelecek.

12 yaşından küçük çocukların oto koltuğunda oturması zorunlu. Ama Türkiye’de yılda ortalama 1 milyon 200 bin çocuk doğmasına rağmen 120 bin oto koltuğu satılıyor. Türkiye’de oto koltuğu ya da mama sandalyesi üreticisi sınırlı sayıda, talebi karşılamıyor.  

 

Zamlar temmuz ayında yansıyacak

 

Konu hakkında açıklama yapan e-bebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, “Türkiye'de bunun için yatırım yapılabilir. Bir cumartesi kalktığımızda yüzde 50 vergiyle uyandık. Yatırım yapacak kişi şunu düşünür bir cumartesi kalktığımda bu koruma tedbiri kalkarsa yaptığım yatırım boşa giderse diye düşünür. Kendini güvende hissetmeyecektir. Eğer yatırım yaptırılması isteniyorsa üreticilerle, potansiyel üreticilerle devlet baba yakın ilişkide olmalı” şeklinde konuştu.

Erdoğmuş, “Firmalar şu anda ellerindeki stoklardan, eski fiyattan satıyor.  Zamlar temmuz ayı içinde fiyatlara yansıyacak” diye devam etti.

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