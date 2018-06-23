İTFAİYENİN YOL VERMEYEN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNE TEPKİSİ : AFERİN MİNİBÜS

*Bağcılar\'da lastiği patlayan minibüs devrildi. Olay yerine giden itfaiye, trafikte yol vermeyen bir minibüs sürücüsüne tepki gösterdi

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da lastiği patlayan servis aracı bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yol vermeyen bazı sürücüler nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük yaşadı.

Kaza saat 7.30 sıralarında Sağmacılar Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Saldus \'un kullandığı 34 BG 875 plakalı servis aracının seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan Saldus devrilen minibüsün ön camından kendi imkanlarıyla çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

\"AFERİN MİNİBÜS\"

Bayrampaşa itfaiye istasyonundan olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri bazı sürücüler nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Bir yolcu minibüsü itfaiye ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen yol vermeyerek itfaiye aracının önüne geçti. Bunun üzerine itfaiye ekibi araçtan \" Aferin minibüs \" anonsu yaparak yol vermeyen sürücüye tepki gösterdi. Olay yerine ulaşan 112 ekipleri, yol kenarında yaralı olarak bekleyen sürücü Ramazan Saldus\'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiye aracının trafikte ilerlemesi

-Yaptığı anons

-Yaralıdan ve araçtan görüntü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının Ambulansa taşınması

-Trafikten görüntü

-Diğer detaylar

