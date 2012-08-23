İtfaiyecinin zor anları!

Bolu Dağı'nda seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, hortumdaki tazyik nedeniyle kontrolü kaybetti.

D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde Ankara yönüne giden Hüseyin Bulut yönetimindeki 81 DP 814 plakalı otomobil, Taşaltı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Sürücü Bulut'un yolun kenarına bıraktığı otomobil, kısa sürede alevler içinde kaldı.

Ekipler, LPG'li aracın patlama riskine karşı, karayolunu çift yönlü olarak ulaşıma kapattı. Düzce ve Kaynaşlı'dan gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Karayolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.