T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İtfaiyecinin zor anları!

Bu arada, hortumdaki tazyik nedeniyle kontrolü kaybederek bir süre yerde sürüklenen itfaiye erine polis yardım etti.

23 Ağustos 2012 21:45

Bolu Dağı'nda seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri, hortumdaki tazyik nedeniyle kontrolü kaybetti.

D-100 karayolu Bolu Dağı geçişinde Ankara yönüne giden Hüseyin Bulut yönetimindeki 81 DP 814 plakalı otomobil, Taşaltı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı. Sürücü Bulut'un yolun kenarına bıraktığı otomobil, kısa sürede alevler içinde kaldı.
 
Ekipler, LPG'li aracın patlama riskine karşı, karayolunu çift yönlü olarak ulaşıma kapattı. Düzce ve Kaynaşlı'dan gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Karayolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ETİKETLER

itfaiyebolukazaalevaraçyangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24