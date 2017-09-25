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İtfaiyecilere 'yangın' ihbarlı börekli kutlama

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, börek imal eden şirketin sahibi Hasan Acar, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla, itfaye ekiplerine 'börekli' sürpriz yaptı

25 Eylül 2017 16:07

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, börek imal eden şirketin sahibi Hasan Acar, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla, itfaye ekiplerine \'börekli\' sürpriz yaptı. Gerçek dışı ihbarda bulunan Hasan Acar, sirenlerini çalarak işyerine gelen itfaiye ekibini kapıda karşılayıp, İtfaiyecilik Haftası dolaysıyla onları kutladı, sonra da börek ikram etti.
Bursa’da 2012 yılında, 2 bin 23 metre uzunluğunda kol böreği yaparak Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren Hasan Acar,  303. İtfaiyecilik Hatfası dolayısıyla Bursa İtfaiye Teşkilatına bir sürpriz hazırladı. Merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde işyeri bulunan 38 yaşındaki Hasan Acar, \'Yangın 110\' ihbar hattını arayarak, işyerinde yangın çıktığını, imalathane bölününde işçilerin mahsur kaldığı yönünde ihbarda bulundu. Aynı ihbar bir kadın ve erkek müşteri tarafından da yapıldı.
Yaklaşık 4 dakika sonra bir itfaye aracı siren çalarak geldi. Ekip, hortumunu çıkarıp, işyerine içeriye gireceği sırada çalışanlar alkış yağmuruna tutarak, ekibinin \'İtfaiye Haftası\'nı kutladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen itfaiye ekibine, işyeri sahibi Hasan Acar, kendi elleriyle börek ikram etti ve itfaiye aracı olarak hazırlanan yaş pastayı kesti. İtfaiye ekibini hazırladığı böreklerle uğurlayan Hasan Acar, “Böyle bir haftada, itfaiyecelirin yanında olduğumuzu belirtmek için önce bir yangın ihbarında bulunduk. Yangın ihbarımızdan sonra bir ekip işyerimize geldi. Onlara sürpriz yaparak, börek ikramında bulunduk\" dedi.

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