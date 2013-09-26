İtfaiye tatbikatında cenazeyi yerde unuttular



Rize’de İtfaiye Teşkilatının Kuruluşu’nun 299’uncu yıldönümünde düzenlenen tatbikatta ilginç anlar yaşandı. Otomobilde sıkışan sürücü rolündeki itfaiye erini kurtararak hastaneye gönderen sağlık ekipleri, aracın altından çıkardıkları ve ceset torbasına koydukları cansız mankeni alanda bırakınca bir Rizeli'nin, "Cenazeyi unuttular" diye bağırması gülüşmelere neden oldu.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki tatbikatı Rize Vali Yardımcısı Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Halil Bakırcı, İtfaiye Müdürü Uğur Minder ile öğrenciler ve vatandaşlar izledi. Tüp yangınlarına müdahale ile başlayan tatbikat trafik kazasına müdahale ile devam etti.

Muhammet Kaçar'ın DHA'da yer alan habere göre itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü rolündeki itfaiye eri ile otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden kişiyi temsil eden bir plastik mankene müdahalede bulundu, ceset torbasına yerleştirip kenara koydu. Daha sonra kesilerek parçalanan otomobilden sıkışan sürücüyü temsil eden itfaiye erini çıkartan ekipler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye gönderdi.

Trafik kazasına müdahale tatbikatı da böylece sona erdi. Ancak torbaya konulan cesetin alanda bırakıldığını gören bir vatandaşın, "Cenazeyi unuttular" diye bağırması tatbikat alanında gülüşmelere yol açtı. Bunun üzerine iki itfaiye eri ceset torbasını alarak götürdü.