İtfaiye, parmağında sıkışan yüzükten kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, 16 yaşındaki Fatma İrem Köleme\'nin parmağında sıkışan yüzük, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı.

Çivril ilçesinde özel bir lisede öğrenim gören Fatma İrem Köleme\'nin kaldığı yurtta taktığı yüzük, parmağında sıkıştı. Yüzüğü zorla çıkarmaya çalışınca parmağı şişen Köleme, itfaiyeden yardım istedi. Köleme\'nin kaldığı yurda giden itfaiye ekipleri, yüzüğü çıkartamadı. Bunun üzerine Köleme, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nın Kayalık Şubesi\'ne getirildi. İtfaiye ekipleri, Köleme\'nin parmağındaki yüzüğü çıkarmak için adeta seferber oldu. İtfaiye erleri, Köleme\'nin parmağındaki yüzüğü, cerrahları aratmayan hassaslıktaki müdahaleyle keserek çıkarmayı başardı. Yüzükten kurtulan Köleme, daha sonra kaldığı yurda döndü.

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