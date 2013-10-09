İtfaiye kurtardı, doktor hayata döndürdü

Gümüşhane'de bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki bir çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı. Kalbinin durduğu anlaşılan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü.

Gümüşhane'de Harşit Sokak'taki Özdemir Apartmanı'nın birinci katında, Hacı Özdemir'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Annesi Fatma Özdemir pazara gittiği için evde yalnız olan 3 yaşındaki Malik Özdemir, yangın sırasında dumandan etkilendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye aracının merdivenini kullanarak eve giren belediye personeli Beytullah Yenilmez, Malik Özdemir'i kurtardı. Bu sırada binanın 3. katında bulunan 3 kişi de itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.

Ambulansla kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesinde kalbinin durduğu anlaşılan Malik Özdemir, müdahaleyle hayata döndürüldü. Özdemir, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

İtfaiye Müdürü Harun Şeker, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.