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İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesini gözyaşlarıyla izledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, Zürriyet Otlu'ya ait tek katlı evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü

02 Ocak 2019 19:06

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, Zürriyet Otlu\'ya ait tek katlı evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü. Otlu, itfaiye erlerinin çalışmalarını gözyaşı dökerek, izledi.
Karaca Mahallesi 1303 Sokak\'ta bulunan, Zürriyet Otlu\'ya ait, tek katlı evin odunluğunda öğleden sonra yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle odunluğu saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine sokağa gelen itfaiye görevlileri, yangını eve sıçramadan söndürdü. Oğluyla yaşayan Zürriyet Otlu, söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek, izledi. Alevleri kendisinin de söndürmeye çalıştığını; ancak başarılı olamadığını ağlayarak, anlatan Otlu, \"Yangını kendim söndürmeye çalıştım, beceremedim. Allah razı olsun; komşularım, itfaiyeye haber verdiler. Neden kaynaklandığını bilmiyorum\" dedi.

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