İtfaiye geç kalınca çocuğunu aşağıda bekleyenlere attı: Önce Allah'a sonra size sığınıyorum!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında beşinci katta mahsur kalan ve paniğe kapılan anne, önce 10 yaşındaki oğlunu kurtarmak için balkondan aşağıda bekleyenlere attı, daha sonra kendi atladı. Vatandaşlar tarafından tutulmaya çalışılan ve düşüş hızının azalmasıyla kurtulan çocuk ile yaralanan annesi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çalıçeşme Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede apartmanı sardı, yan binaya sıçradı. Apartmanlardaki sakinler tahliye edilirken, Zevcan Çavuşoğlu (39) ve oğlu Burak (10) ise beşinci kattaki evlerinde mahsur kaldı.

Balkondan, aşağıda bulunanlardan çocuğunu aşağı bırakacağı, tutmaları yönünde yardım isteyen Zevcan Çavuşoğlu, oğlu Burak'ı aşağı bırakmasının ardından kendisi de atladı. Vatandaşlar tarafından tutulmaya çalışılan ve düşüş hızının azalmasıyla kurtulan çocuk ile yaralanan annesi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Çocuğun durumunun iyi olduğu, tedbiren müşahadede tutulduğu, annenin ise vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.



Yangın, çevre ilçe ve beldelerden gelen takviye itfaiye ekiplerinin de çalışmalarıyla 2 saatte söndürüldü.



Bu arada, çevre sakinleri zamanında müdahale edilemediği iddiasıyla belediyeye yürüdü. Zabıta araçlarının aynaları ile belediye binasının camını kıran grup, bir süre sonra dağıldı. Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.



Görgü tanıklarından Talat Gülseven yaptığı açıklamada, yangın sonrası mahsur kalan kadının yardım çağrısı üzerine 15 kişilik bir grupla ellerini birleştirdiklerini ve aşağı atılan çocuğu tutmaya çalıştıklarını anlattı.

Kadının çaresizliği ve evlat sevgisinin ani karar vermesinde etkili olduğunu ifade eden Gülseven, 'Önce Allah'a sonra size sığınıyorum' diyerek çocuğunu attı. Ellerimizi açıp çocuğu tutmaya çalıştık. Hızını kestik. Yere düştüğünde kucağımıza alıp ambulansa götürdük. Sonrasında kadın kendini aşağıya saldı. Onu da aynı şekilde tutmaya çalıştık. Ambulansa taşıdık. İkisi de konuşuyordu. Rabbim bir daha böyle şeyler yaşatmasın.” diye konuştu.