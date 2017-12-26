İtfaiye eri yoruldu, polis kucakladı; küçük Emir geç kalan ambulansa kucakta yetiştirildi

İstanbul Ataşehir’deki bir evde çıkan yangında, 7 yaşındaki Emir Soysuzlar, olay yerine geç kalan ambulansa yangına müdahale eden ekiplerin kucağında yetiştirildi. Anne ve babasının olmadığı evde mahsur kalan Emir’i ilk önce ilk müdahalede bulunan itfaiye eri, onun yorulmasının ardından da polis memuru kucağında taşıdı.

Ataşehir’deki İnönü Mahallesi Şimşek Sokak’taki bir gecekonduda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıktığı öğrenilen yangında alevler kısa sürede gecekonduyu kapladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, içeride bir çocuğun bulunduğunun belirtilmesi üzerine oksijen maskesi takarak içeri girdi. Ekipler, anne ve babasının olmadığı evde mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen küçük çocuk yere yatırılarak oksijen maskesi takıldı. İtfaiye erleri bir taraftan yangına müdahale ederek bir yandan küçük çocuğun hayat tutabilmek için büyük çaba sarfetti. Bir itfaiye eri, küçük çocuğun elini yüzünü yıkarken bir yandan da elini tutarak onunla konuşmaya çalıştı. Çevre sakinleri çalışmaları izlerken gözyaşlarını tutamadı.

“Yarım saat oldu ama hala ambulans gelmedi"

Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin haber vermesine rağmen beklenen ambulans zamanında gelmedi. Bir çevre sakini, "yarım saat oldu ama hala ambulans gelmedi" diye konuştu. Bir süre beklemenin ardından ambulansın siren sesleri duyuldu. Ancak ambulans bir türlü sokağa ulaşamadı. Bunun üzerine küçük çocuğu kucağına alan itfaiye eri, siren sesinin geldiği yöne koşmaya başladı. İtfaiye eri yorulunca bir polis memuru, küçük çocuğu kucaklayarak ambulansa doğru koşmaya başladı. Bu sırada polisi memurunun ayağı takılınca küçük çocukla birlikte yer düştü. Yerden kalkarak çocukla bir süre daha koşan polis memuru, ambulansa ulaşmayı başardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Soysuzlar'ın hayati tehlikeye atlattığı öğrenildi. Yangın kısa sürede söndürülürken gecekondu kullanılamaz hale geldi.