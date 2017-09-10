İtfaiye eri, yaralı martıyı kurtarmak için denize atladı

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Barbaros Hayrettin Paşa Vapur İskelesi önünde yaralı bir martı olduğunu görenler itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri denizde ayakları yukarıda ters şekilde çırpınan martıya ulaşamadı. Martıya ulaşmak için deniz polisinden yardım istendi. Bir süre sonra dalgaların yardımıyla yaralı martı kıyıya yanaştı. Beşiktaş İtfaiyesi\'nde görevli Sinan Mıhçı yaralı martıyı kurtarmak için denize atladı. Yaralı martıyı denizden çıkaran Mıhçı \" Bizler itfaiye teşkilatı olarak yüzlerce martı, kedi ve canlıyı kurtarıyoruz. Sadece insan kurtarmıyoruz. İşimiz sadece yangın söndürmek değil. Kurtarma çalışması da yapıyoruz. Şimdi yaralı martıyı veterinere götürerek gerekli bakımlarını yaptıracağız\" dedi.

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