-İtfaiye eri çatıdan düştü ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Başkentte bir evde çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiye eri, çatıdan düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında bir itfaiye eri, evin çatısından düşerek yaralandı. Ambulansla İbn-i Sina Hastanesine kaldırılan itfaiyecinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.