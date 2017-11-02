İtfaiye, dokuma atölyesindeki yangını söndürdü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'ndeki dokuma atölyesinde, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Dokuma tezgahlarının ve tekstil ürünlerinin zarar gördüğü yangını, itfaiye ekipleri kontrol altına alarak söndürdü.

Bozburun Mahallesi\'nde Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi içindeki bir tekstil atölyesinde, dün saat 18.00\'de, yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek etrafa yayıldı. Atölyede çalışan işçiler, ilk olarak alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın itfaiyeye bildirildi. İhbar ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kayalık, Gümüşler, Bahçelievler, Akköy ve Sarayköy şubelerinden ekipleri olay yerine sevk etti. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dokuma tezgahlarının ve kumaşların zarar gördüğü belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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