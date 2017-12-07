İtfaiye demir parmaklıklara sıkışan kediyi kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi\'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki pencere parmaklıklara sıkışan sokak kedisini, itfaiye ekipleri demirleri keserek kurtardı.

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesi\'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki pencerenin demir parmaklıklarının arasından dün dışarı çıkmak isteyen sokak kedisi, arka ayaklaranın ipe takılması nedeniyle sıkıştı. Bedeninin bir bölümünü çıkartan ancak arka ayaklarını kurtaramayan kedinin sesini duyanlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'ndan yardım istedi. Apartmana gelen itfaiye ekibi, hidrolik makasla kedinin sıkıştığı parmaklıkları kesti. Ekipler, yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası kediyi sıkıştığı demirlerden kurtardı. Veteriner hekime teslim edilen kedi, sağlık kontrolü yapıldıktan sonra tekrar bulunduğu yere bırakıldı.

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