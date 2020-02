İtfaiye çavuşu, yavru sincap 'Fıstık'a gözü gibi bakıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Abdurrahman Konuk, akrabasının bulup kendisine getirdiği, \'Fıstık\' adını verdiği yavru sincabı gündüzleri itfaiye istasyonunda, akşamları ise evinde biberon ile besleyip gözü gibi bakıyor.

İtfaiye çavuşu Abdurrahman Konuk\'un bir akrabası evinin çatı kısmında yavru sincap buldu. Akrabası, hayvanlara olan ilgisini bildiği Abdurrahman Konuk\'a sincabı bakması için verdi. Hayvan sevgisi mesai arkadaşları tarafından da bilinen Konuk, yanından ayırmadığı, adını \'Fıstık\' koyduğu sincabına gündüzleri itfaiye istasyonunda, geceleri ise evinde bakıyor. İtfaiye çavuşu öpüp koklayarak sevdiği minik sincabı biberon ile süt vererek besliyor.

Abdurrahman Konuk, çocuklarına baktığı gibi sincaba baktığını ifade ederek, \"Yavru sincap 3 gün önce bir akrabam tarafından bana ulaştırıldı. Onlar bakamadığı, ben de hayvanları çok sevdiğim için bana getirdiler. Bende 3 günden beri evde çocuğuma nasıl bakıyorsam adı \'Fıstık\' olan sincabımıza çocuğuma bakar gibi bakıyorum. Bakmaya da devam edeceğim\" dedi.

Her 2 saatte bir sincabı kontrol ettiğini ve sütünü verdiğini söyleyen Konuk, \"Mesai arkadaşlarım da hayvanları seven insanlar. Ben her 2 saatte bir kalkıp bu yavru fıstığımıza bakmayı görev edindim kendime. Her 2 saatte bir sütünü veriyorum. Masajını yapıp huzurlu bir şekilde uyumasını sağlıyorum. Sütle besledikten sonra sanki bir çocuk gibi gazının çıkmasını sağlıyorum. Gazı çıktıktan sonra huzur içinde uyuyor. Gece de olsa kalkıp süt vermeye devam ediyorum. Bu şekilde büyütmeye çalışacağım\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI