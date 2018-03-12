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İtfaiye aracını gelin arabası yaptı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İtfaiyesi'nde görev yapan Kudret Demirel, Büşra Dikbaş ile hayatını birleştirirken, her gün kullandığı itfaiye aracını süsleyerek gelin arabası yaptı

12 Mart 2018 13:16

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İtfaiyesi\'nde görev yapan Kudret Demirel, Büşra Dikbaş ile hayatını birleştirirken, her gün kullandığı itfaiye aracını süsleyerek gelin arabası yaptı.
İtfaiye eri Kudret Demirel, anaokulu öğretmeni Büşra Dikbaş ile dünya evine girdi. Çift, gelin arabası olarak ise itfaiye aracı kullanmayı tercih etti. Demirel, itfaiye aracını süsledikten sonra Ayazma Mahallesi\'nde bulunan gelin evine gitti. Buradan gelini alan Demirel, sirenleri açık bir şekilde yangına gider gibi şehir turu attıktan sonra nikah salonuna gitti.

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