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İtfaiye 14'üncü kattaki yangında mahsur kalan 'Zeytin' isimli köpeği kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir apartmanın 14'üncü katında çıkan yangın, bina sakinlerini korkuttu

25 Eylül 2017 11:29

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bir apartmanın 14\'üncü katında çıkan yangın, bina sakinlerini korkuttu. Yangında evde mahsur kalan \'Zeytin\' isimli Papillon cinsi köpek, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. 
Yangın, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Cemalpaşa Mahallesi\'ndeki 16 katlı Kardelen Apartmanı\'nın 14\'üncü katında bulunan dairenin balkonunda çıktı. Balkondan dumanların yükseldiğini fark eden apartmanın güvenlik görevlisi, ev sahibi Meltem Ersoy\'u ve apartman sakinleri uyandırıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Binayı boşaltan apartman sakinleri, korkuyla balkonun yanışını izledi. Balkondaki alevlerin evin diğer bölümlerine sıçramaması sayesinde iftaiye erleri yangını kısa sürede söndürdü.
Meltem Ersoy\'un, \'Zeytin\' isimli Papillon cinsi köpeğinin mahsur kaldığını söylemesi üzerine itfaiye erleri, soğutma çalışmalarıyla birlikte evin içinde köpeği aradı. Korkudan koltuğun altına saklanan Zeytin\'i bulan itfaiye erleri, sahibine teslim etti. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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