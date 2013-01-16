İterek çalıştıracaklardı, denize attılar!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, arızalanması nedeniyle iterek çalıştırılmak istenen minibüsün denize devrilmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren sürücü, dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Ereğli Limanı'ndaki özel bir firmada vinç operatörü olarak çalışan Yaşar Özenç (31), bindiği 67 TY 891 plakalı minibüsü çalıştıramayınca çevredeki bazı kişilerden aracı itmesini istedi.

Liman içindeki yük boşaltma alanında itilen araç, hızlanarak kontrolden çıkınca denize devrildi.

Haber verilen polis ekiplerince çağrılan dalgıçlar, araç içinde suya gömülen sürücüyü kurtarmak için denize girdi. Sudan çıkarılan Özenç, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 20 dakikada suda kaldığı ve yaşam fonksiyonları durduğu öğrenilen Özenç, hastanede yeniden hayata döndürüldü.

Yoğun bakım ünitesine kaldırılan Özenç'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay ve İlçe Emniyet Müdürü Niyazi Koçak da kaza yerine gelerek çalışmaları inceledi.