IT'de geriden geliyoruz

Microsoft'tan "açık kaynak"a yatırım!

Türkiye, 2008 IT (bilişim) Sektörü Rekabet Endeksinde 2007 sıralamasına göre bir sıra yükselerek 38. sırada yer aldı. İş Yazılımcıları Birliği'nin (BSA) sponsorluğunda Economist Intelligence Unit (Ekonomist İstihbarat Birimi) tarafından yapılan ve yayınlanan yeni çalışmanın sonuçlarına göre, Avrupa sıralamasında da 2007 yılına göre iki sıra yükselerek 25. sırada yer alan Türkiye en önemli başarısını da özel sektör çalışmalarında gösterdi.İngiltere, İsveç ve Danimarka'nın Avrupa sıralamasında en üst üç sırayı paylaştığı araştırmada Türkiye Litvanya ve Letonya;dan sonra 25. sırada yer aldı.BSA Türkiye Sözcüsü, Türkiye Genel Koordinatörü Elçim Barkay sonuçlarla ilgili olarak, "Bu seneye ait endeks bir ülkenin IT sektöründeki rekabetçilik seviyesinin çok hızlı bir şekilde yükselebileceğini ya da düşebileceğini gözler önüne serdi. Hükümetlerin bilişim teknolojileri aracılığıyla istihdam ve daha kaliteli bir yaşam sunması rekabetçiliği güden altı faktörle doğrudan bağlantılı..." ifadesini kullandı.Türkiye'nin eğitimli insan altyapısı, sıcak kültürü ve çok hızlı ekonomisi ile iyi bir konumda olduğunu belirtirken daha hızlı büyüyen katma değerli bilişim sektörü oluşturulmasında, en önemlisi ulusal bilişim stratejisi hazırlanmasında hükümetin bu konuya liderlik etmesinin önemini vurgulayan Barkay, yatırımcıyı Türkiye'ye çekebilmenin en önemli kriterlerinden biri olan telif haklarında iyileşmenin aynı zamanda rekabetçi endeksinde de daha iyi bir yere gelinmesini sağlayacağını da belirtti.