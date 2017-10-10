ITC / Salihi : Bölge büyük bir savaş sürüklenebilir bundan herkes zararlı çıkacaktır

İrfan Sapmaz / Bağdat, 10 Ekim (DHA) - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi, Kuzey Irak\'taki referandumun, “sadece Irak içerisinde kalmayıp. tüm bölgeye kanlı bir savaşa sürükleyebileceği” uyarısında bulundu ve “Türkiye acilen bu yönde ciddi adımlar atmalıdır” çağrısı yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın Bağdat ziyaretinden hemen önce DHA’nın sorularını yanıtlayan Salihi, “Bölge büyük bir savaş sürüklenebilir bundan herkes zararlı çıkacaktır” dedi.

DHA aracılığı ile Türkiye\'ye Ankara\'ya ve Türk halkına ciddi mesajlar gönderen Salihi, \"Bu gerginlik sadece Irak veya çevresindeki bir kaç ülke ile kalmıyor ve tüm bölgeyi ciddi bir gerginliğe sürüklüyor. Kerkuk ve Musul sadece bu ülkenin değil tüm bölgenin kaderini elinde bulunduruyor \" diyerek sözlerine başlayan Erşad Salihi herkesin bu konuya eğilmekte geç kaldığının altını çizdi.

Kerkük\'te bugüne kadar ciddi sorunların ortaya çıkmamasının, Türkmenlerin aklı selim hareket etmelerinin bir sonucu olduğuna dikkat çeken Salihi, 25 Eylül\'deki referandum öncesi Kerkük gençliğinin sandıkların kaldırılması yönünde ciddi adımlar atmak istediğini söyledi ve ekledi:

\"Biz, hayır böyle yapmayalım yani sandıkları kaldırmayalım, bu kez bunu fırsat bilirler yani PKK veya YGP diğer güçler Kerkük\'ü kan gölüne çevirmek için bahane bulmuş olurlar diyerek sandıklara oy kullanmak için gidilmemesi yönünde karar aldık. Ve büyük bir felaketin önünü kesmiş olduk.\"

Referandum sırasında Kerkük\'te 180 bin oy kullanabilecek Türkmen’in bulunduğunu da belirten Erşad Salihi, bunlardan sadece 30-40 kişi kadarının sandık başına gittiğini söyledi. Salihi, bölgede ertelenmiş bir gerginliğin bulunduğunu, bu gerginliğin erteleme yolu ile değil tamamı ile iptal yolu ile ortadan kaldırılabileceği uyarısı yaptı.

Erşad Salihi, \"Başbakan Binali Yıldırım Bağdat\'a geliyor bu görüşmeler sırasında Türkiye\'nin dikkatini çekmek için neleri gündeme taşımak gerekir, ne bekliyorsunuz bu geziden?\" sorusuna da şu yanıtı verdi:

\"Bağdat\'daki merkezi hükümet daha ciddi olması gerekiyor. Başbakan Cevad İbadi hükümetinin yalnız kaldığını ve Mesud Barzani yönetimine karşı alınan veya alınacak olan kararların uygulamaya konulamadığını hepimiz görüyoruz. Komşu ülkelerin de desteği gerekir. Ülkede ise siyasi partiler bu konuda tam anlamı ile İbadi hükümetine destek vermiyor. Kuzey Irak\'ta sadece Kürtler bulunmuyor bir çok milletler var. Biz bu halkların zarar görmesini istemiyoruz.\"

“Yaptırımlar daha ciddi olmalı”

Erşad Salihi, İran, Türkiye ve Irak üçlüsünün Kuzey Irak yönetimi üzerinde daha ciddi baskılar uygulaması gerektiğini de savunurken, “Sınır kapılarının kapatılması ve bunun da ötesinde yaptırımların hayata geçirilmesi gerekiyor” diyerek, “Habur kapısının idaresinin tamamen Irak Merkezi hükümetine bırakılması lazım” uyarısında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım ile de görüşmeyi arzu ettiklerini dile getiren Erşad Salihi, \"Tabii ki, görüşmeyi istiyoruz. Her geldiğinde zaten görüşüyoruz. Bu referandum meselesi, bölgedeki diğer sorunlar bunların hepsini konuşmamız lazım” dedi.

Yaklaşık 10 bine yakın Türkmen\'in de içinde bulunduğu ülkenin önemli askeri gücü Haşdi Şabi için Türkiye\'den eğitilmesi konusunda herhangi bir taleplerinin olup olmadığını da yönelttiğimiz Salihi, bu konuda herhangi bir resmi taleplerinin bulunmadığının altını çizdi. Ancak Türkmenler olarak nüfus oranına göre bu silahlı güçler içerisinde yer almayı sürdürmek istediklerinin altını çizdi.

“Barzani böyle devam ederse bölgede büyük bir savaş kopacaktır”

Erşad Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Lideri Mesud Barzani\'nin tutumunun devam ettiğine işaret ederek, özellikle Kerkük ve Musul\'a yönelik tutumlarının sürmesi ve artması durumunda, bölgede çok büyük bir savaşın kopabileceğini savundu ve ekledi:

\"Bu savaşta ise Kürtler herhangi bir kazanç elde etmeyeceklerdir; hatta en zararlı çıkacaklar da onlar olacaktır. Diğer milletler de zarar göreceklerdir. Irak ekonomisi ciddi kayıplar verecektir. Bölgede ciddi gerginlikler olacak, binlerce kilometreden füzeler atılacak. Bu bölgede çıkarları olanlar önce El Kaide\'yi getirerek mezhepsel savaşları başlattılar, ardından da DAİŞ\'i (IŞİD) getirdiler. DAİŞ birilerinin emri ile getirildi Irak\'a. Şimdi birilerinin emri ile DAİŞ gidiyor. Üçüncü aşamada ise Irak\'ın toprak bütünlüğü hedef alınmaktadır. Bunlardan hiç kimse sağ çıkmayacaktır. Kürtler de bölünecektir. Kimi Türkiye\'nin yanında, kimi İran\'ın yanında, kimi de Irak\'ın yanında yer alacaklardır. Şiiler de bölünür; zaten, Sünnilerin haritadaki yerleri bile tehlikede. Türkmenler de daha çok zararlı çıkacaklardır. Bundan sadece gizli servisler karlı çıkacaklardır. Ama herkes zararlı çıkacaktır.\"

Referandum kararının dondurulmasına sadece Türkmenlerin değil, Irak parlamentosunun, Irak hükümetinin sıcak bakmadıklarını da anlatan Salihi, bu kararın tamamen ortadan kaldırılmasının gerektiğini vurguladı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü

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ITC Lideri Erşad Salihi\'nin soruları yanıtlaması

