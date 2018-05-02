ITC: Alaşımlı tel çubuk ithalatı ABD sanayisine zarar veriyor

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), İtalya, Güney Kore, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan ithal edilen karbon ve çelik alaşımlı tel çubuk ithalatının ABD sanayisine zarar verdiğini açıkladı.

ITC, ABD sanayisinin aralarında Türkiye’nin de olduğu beş ülkeden karbon ve çelik alaşımlı tel çubuk ithalatından somut zarar gördüğünü açıkladı. ABD Ticaret Bakanlığı bu ürünlerin ABD’de hak ettiği değerin altında bir fiyata satıldığını ve İtalya ve Türkiye hükümetlerinin bu ürünleri sübvanse ettiğini vurguladı.

ITC dün yaptığı yazılı açıklamada, bu ürünler için beş yıl süreyle yüzde 147.63\'e varan oranlarda gümrük vergilerini sabitlediğini duyurdu. ITC\'nin nihai kararı İtalya, Güney Kore, Türkiye, İspanya ve İngiltere\'den yapılan bazı karbon ve çelik alaşımlı tel çubuk ithalatını etkilemesi bekleniyor.

Bu yüzden de USITC ve Ticaret Bakanlığı bu ülkelerden gelen siparişlere antidamping gümrük vergileri uygulayacak, Türkiye ve İtalya’dan gelen ürünlerde ise dengeleyici bir düzeltmeye gidilecek.

1 Haziran’da USITC’nin web sitesinde yayınlanacak olan rapora ilişkin açıklamada İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan bu ürünlerin ithalatına ilişkin endişeler ve negatif bulgular paylaşılırken, İspanya ve Birleşik Krallık’ın geriyedönük antidamping vergilerinden muaf olurken, Türkiye’den yapılan ithalatın ise ek gümrük vergisinden muaf olacağı belirtildi.