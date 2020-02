ITB Berlin'de Antalya'ya yoğun talep

Mehmet ÇINAR/BERLİN, (DHA) - ANTALYA\'nın son 2 yıldır ciddi düşüş yaşadığı en büyük 2 pazarından Almanya\'da düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı\'nda, ilk günden birçok otel, rezervasyonlarını doldurdu.

Dünyanın en önemli fuarlarından ITB Berlin, bugün başladı. 11 Mart\'a kadar sürecek fuarda hem Antalya\'nın hem de Türkiye\'nin Rusya ile birlikte en önemli 2 pazarından Almanya\'dan son 2 yıldır yüzde 50\'ye yakın orandaki düşüşün, bu yıl 2015 seviyelerine yükselmesi hedefleniyor. Fuarda, Türkiye standının açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un katılımıyla yapıldı. Bakan Kurtulmuş, açılış konuşmasının ardından Türkiye\'den katılım gösteren yörelerin stantlarını ziyaret etti.

Fuarda en büyük ilgiyi ise geçen yıllarda olduğu gibi 1000 metrekarelik alanda kurulu Antalya standı gördü. Antalya, 150\'yi aşkın otel, turizm sektörünü temsil eden sivil toplum örgütlerine ait tanıtım stantlarıyla tanıtılıyor. Antalya\'dan fuara, SunExpress ve Corendon Havayolları\'na ait 189\'ar kişilik özel 4 uçağın yanı sıra tarifeli seferlerle birlikte 800\'ü aşkın kişi katıldı. Antalya\'nın deniz- kum- güneş tatilinden kültürel ve tarihi değerlerine kadar birçok yönü fuarda ele anlatılıyor.

BAKAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE\'NİN DOSTLARI KOLAY KOLAY VAZGEÇEMİYOR

3 bin metrekareyi aşkın Türkiye standının açılışını yapan ve stantları ziyaret eden Bakan Kurtulmuş, Türk turizminin tanıtımının son derece güzel bir stantta yapıldığını söyledi. Türkiye turizminin 2017 yılında büyük geri dönüş gerçekleştirdiğini belirten Kurtulmuş, \"2015 ve 2016\'da yaşadığımız kötü günleri geride bıraktık ve yıl sonu itibariyle 32.6 milyon turist sayısına, 26.5 milyar dolarlık turizm gelirine ulaştık. Bu veriler, turizm sektörümüzün krizlere karşı ne kadar dayanıklı olduğunu göstermesi, aynı şekilde Türkiye dostlarının da Türkiye\'den öyle kolay kolay vazgeçmeyeceğini göstermesi bakımından son derece önemli\" dedi.

\'5 MİLYONA YAKLAŞMASINI ÜMİT EDİYORUZ\'

Özellikle Türkiye\'nin geleneksel turizm pazarları olan Avrupa ülkelerindeki dostlarının, Türkiye\'yi yeniden ziyaret etmeye başlamasının önemli olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, \"Özellikle Alman dostlarımızın iki yıllık düşüşten sonra yeniden Türkiye\'yi ziyaret etmeye başlamaları ve yılsonu itibariyle 3.5 milyonu aşkın Alman dostumuzun Türkiye\'yi ziyareti, fevkalade önemli ve sevindiricidir. 2018 yılı sonu itibariyle Almanya\'dan gelecek misafir sayısının 5 milyona yaklaşmasını ümit ediyoruz. Erken rezervasyon sonuçları itibariyle de bu ümidi taşıyoruz. Türkiye toplamda da 38 milyon turisti ağırlayacak bir sonuca ulaşacaktır\" diye konuştu.

TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: MÜKEMMEL BİR GİDİŞAT VAR

Turizm sektörünün tecrübeli isimleri de ITB Berlin Fuarı\'nın ilk gününde izlenimlerini paylaştı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, \"Her zaman söylediğimiz bir şey var, burası bizim ana pazarımız. Yani burası hapşırdığı zaman her taraf zatürree oluyor. Dolayısıyla Almanya, Rusya ile birlikte en önemli turist aldığımız yerlerden. Çok önemli bir fuar, çok da hareketli başladı. Geçen yıldan bugüne yüzde 60\'a yakın rezervasyon artışı var. Mükemmel bir iyi gidişat var ve inşallah böyle gidecek ve rekor yılı olacak. Almanya da rekor yılı olacak diye düşünüyorum. İnşallah 2015\'in de üstüne çıkacağız\" dedi.

TÜROFED BAŞKANI AYIK: TÜRKİYE\'YE CİDDİ GERİ DÖNÜŞ VAR

Bu yıl için şu anki görüntü ve verilerin genel anlamda, tüm kaynak pazarlarda Türkiye\'ye ciddi akış gösterdiğini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise \"Erken rezervasyon sayıları bunu doğrular nitelikte. Bu fuar da en belirleyici fuarlardan biri. Fuar kapılarını yeni açtı, bugün, yarın ve sonraki günlerde yapılacak temaslar 2018 yılını belirleyecek. Başta Alman pazarı olmak üzere tüm kaynak pazarlarda da rezervasyon anlamında Türkiye\'ye doğru çok ciddi bir geri dönüş var\" diye konuştu.

ASLAN: HER YERDE GÜZEL HAVA ESİYOR

Aska Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Aslan da \"Fuarın hareketli geçeceğine inanıyoruz. Bize gelen rezervasyon akışına baktığımızda 2018\'in Avrupa\'da da hareketli olduğunu görüyoruz. Artı yönde rezervasyonlarımız var, dolayısıyla Rusya, İngiltere\'de ciddi artışlar var. Bütün her yerde güzel bir hava esiyor. Şu andaki rezervasyonlarda ciddi anlamda Alman pazarında artış görebiliyoruz\" dedi.

KUYAB GENEL MÜDÜRÜ EKEN: İLK GÜNDEN REZERVASYONLAR DOLDU

Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği (KUYAB) üye otellerinin tamamının ITB Berlin\'e katılım sağladığını belirten KUYAB Genel Müdürü Muzaffer Eken ise şöyle konuştu:

\"Bu sene yılbaşından itibaren rezervasyonlarda büyük artış var. Bu yıl Antalya\'da 14 milyona yakın turist bekleniyor. ITB Fuarı\'nda gördüğümüz yoğunluktan da çok memnunuz. Çok talep var Türkiye\'ye. Özellikle Alman acentelerinin çoğu otellerde rezervasyon kapmak istiyor. Birçok otelimizde ilk günden rezervasyonlar dolmuş durumda. Özellikle Belek, Kundu ve Alanya tarafında otellerin çoğu şu andan itibaren satışlarını durdurma noktasına geldi. Umutluyuz. İnşallah bu sene rekorlara imza atarak sezonu tamamlayacağız.\"

YAVUZ: RAKİPLERE GÖRE TÜRKİYE DAHA HAZIR

Stant olarak Türkiye\'nin çok iyi hazırlık yaptığını ve kültürel değerlerin öne çıkarıldığını belirten NBK Touristic Genel Müdürü Recep Yavuz, \"Türkiye standının her tarafta kültür turizminin öne çıkartılması çok iyi. Onun dışında Türkiye 2 bin kişiye yakın bir katılım gösteriyor. Turizmcinin Almanya\'ya verdiği önemi de gösteriyor bu. İspanya, İtalya, Yunanistan\'ın stantlarını da gezdim ama stant, ortam, katılım olarak Türkiye bu ülkelere göre çok daha hazır\" dedi.

KIZILDAĞ: BÜYÜK UMUTLARLA GELDİK

Berlin\'e bu yıl herkesin çok büyük umutlarla geldiğini kaydeden Calista Hotel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, \"Zaten pazardan alınan ilk verilerde ciddi artış öngörülüyor. Yine de hiçbir pazarda disiplini elden bırakmamak lazım. Şu an iyi bir rüzgar esiyor olabilir ama tersine de dönebilir. Malum yaşadığımız coğrafya huzurlu, istikrarlı olmadığından her türlü riski içinde barındırıyor. Operatörlerden aldığımız veriler olumlu. Bu seneyi olumlu kapatırsak, hem fiyat hem doluluk anlamında asıl performansı 2019\'da gösteririz diye düşünüyorum\" diye konuştu.

BAŞKAN BARUT: CİDDİ ARTIŞ İZLENİMİ

Manavgat- Side Turizm Yatırımcıları Birliği Başkanı Cengiz Haydar Barut ise ciddi artış olacağı yönünde izlenimler aldıklarını söyledi. Bu artışın önemli seviyede olacağının göründüğünü belirten Barut, \"Rakam söylemek için erken; ama ben, 2014 yani eski rakamlara Almanya\'da çok rahatlıkla ulaşacağımızı tahmin ediyorum\" dedi.

