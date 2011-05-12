-İTALYA'YA ''VİZESİZ'' GEMİ TURU İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Apex Tour Genel Müdürü Mehmet Buyan, İtalya'da yetkili makamlardan aldıkları özel izinle yolcularının artık İtalya'ya vizesiz giriş yapabileceğini belirterek, ''İlk olarak 29 Mayıs'ta İzmir'den kalkacak olan gemimiz, Adriyatik ve Dalmaçya sahillerini geçtikten sonra Trieste kentine ulaşacak'' dedi. Buyan, Elit Word Otel'de düzenlenen basın toplantısında, 6 yıldır Ege, Adriyatik ve Dalmaçya kıyılarında vizesiz gemi turu düzenleyen Apex Tour'un, bir ilke daha imza atarak vizesiz tur programına İtalya'yı da eklediğini söyledi. ''Ocean Majest'' adlı gemi ile İzmir'den hareket edecek yolcuların, Corinth Kanalı'ndan Yunanistan'ın Korfu Adası'na, daha sonra İtalya'nın Trieste kentine, ardından da sırasıyla Dubrovnik, Kotor ve Durres üzerinden İzmir'e döneceği bildirdi. İtalya'da yetkili makamlardan aldıkları özel izinle yolcularının artık İtalya'ya vizesiz giriş yapabileceğini belirten Buyan, ''İlk olarak 29 Mayıs'ta İzmir'den kalkacak olan gemimiz, Adriyatik ve Dalmaçya sahillerini geçtikten sonra Trieste kentine ulaşacak'' dedi. İtalya'nın kuzey doğusunda bulunan Trieste Limanı'nın Orta Avrupa'nın en gösterişli ve popüler limanlarından biri olarak dikkat çektiğini anlatan Buyan, İtalya'nın vizesiz tur kapsamına alınmasının sektörde kritik bir eşik olduğunu, bu referansla başka sürpriz destinasyonların da vizesiz turlara dahil edilebileceğini söyledi. Bir gazetecinin Türk limanlarında, Türk gemilerin yabancı gemilerden daha fazla vergi ödediğini ifade ederek, bu durumun nasıl etki ortaya çıkardığını sorması üzerine Buyan, ''Bu bizim için bir dezavantaj. Bundan çok şikayetçiyiz ama elimizden de bir şey gelmiyor. Devlet tarafından bizim limanlardaki potansiyelimizin artmasıyla belki teşvik edici hareketler olabileceğini düşünüyoruz'' diye konuştu. 2012'de gemi ile 40 bine yakın yolcu taşımayı hedeflediklerini aktaran Buyan, ''2010 yılında sadece Ocean Majesty gemisinden 5,5 milyon avro ciro yaptık. Bu yılki cironun da 10 milyon avro üzerinde olacağını düşünüyoruz'' dedi.