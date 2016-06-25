İtalyanlardan İngilizlere: Şaraba, makarnaya ve domatese elveda!

İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı almasının ardından İtalyan ziraatçiler derneği Coldiretti, İngilizlerin beslenme alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Geçen Perşembe günü yapılan referandumda İngilizlerin AB'den ayrılma yönünde oy kullanmasının siyasi-ekonomik etkileri tartışılmaya devam ederken İtalya'dan olayın beslenme boyutuyla ilgili bir uyarı geldi.

İtalya'nın en büyük ziraatçiler derneği olan Coldiretti, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla üye ülkelerle ticaret şartlarının değişmesi, sterlin'in değer kaybetmesi gibi ihtimalleri ve bunların sonuçlarını analiz etti.

Coldiretti'nin bu analiz sonucunda yayımladığı basın bildirisinde "İngilizlerin beslenme şekli değişecek. Şaraba, makarnaya ve domatese elveda" başlığı kullanıldı.

Derneğin analizinde, İngiltere'nin Akdeniz diyetinde yer alan ana besin maddelerini İtalya ve İspanya gibi ülkelerden ithal ettiğine dikkat çekildi ve AB'den ayrılma sonrası Akdeniz diyetiyle beslenmenin İngilizler için daha pahalı ve zor hale geleceği vurgulandı.

"Parmesan yerine banal çedar peyniri"

Analizde, "Büyük Britanya, İtalyan tarım ürünlerinin en çok satıldığı 4. yabancı pazar. Bu ticaretin 2015'teki yıllık değeri 3.2 milyar euro'ydu. En önemli kalemse şaraptı, 2015'te 746 milyon euro değerinde şarap ithalatı yapılmıştı ve 2016'nın ilk çeyreğinde yüzde 7'lik artış görülmüştü. Bu sektörde en büyük pay ise köpüklü şarap ve prosecco'ya aitti" denildi.

2016'nın ilk çeyreğinde İtalya'nın ihraç ettiği her 3 şişe prosecco'dan 1'inin İngiltere'ye gittiği belirtildi.

Coldiretti'nin analizinde, İngiltere'de en çok satılan İtalyan ürünleri arasında şarap çeşitlerinin ardındansa makarna, meyve-sebze ve peynirin geldiği vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

"Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) sonrası İngilizler parmesan yerine banal çedar peynirini yemek ve prosecco yerine birayla kutlama yapmak zorunda kalabilir."